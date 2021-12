Quiénes y cómo cobrarán el bono de $8.000 que anunció el Gobierno para los jubilados

El presidente realizó el anuncio en el marco del acto de entrega de la jubilación 50 mil por el Reconocimiento de Aportes de Tareas de Cuidado.

Tras varias idas y vueltas, el Gobierno finalmente a anunció la implementación de un bono para los jubilados que cobran el haber mínimo. El monto será de $8.000 pesos y podrá ser percibido del 20 al 23 de diciembre. Además, señalaron que el valor del bono irá bajando hasta alcanzar a los que ganan $37.000 mensuales y quedarán exceptuados los que cobran un haber por encima de ese monto.

La norma detalla que el bono será pagado a los titulares de prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que, por la suma de todos sus haberes vigentes, perciban un monto equivalente de hasta $29.061,63. Para quienes cobren un importe superior, el bono que recibirán en diciembre “será igual a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma de $37.061,63”.

El bono también será para los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o hijas o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES.

El decreto excluye del bono a los Regímenes de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Policiales o del Servicio Penitenciario de las Provincias. Aclara también que tampoco “será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”. La norma especifica que quienes cobran una pensión “cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos deberán ser considerados como un único titular a los fines del derecho al subsidio extraordinario”.

El cobro será automático en las cuentas corrientes de cada uno de los beneficiarios, sin necesidad de trámite alguno y se abonará antes de la navidad, según la terminación del DNI. Los jubilaciones y pensionados con DNI terminados en 0,1 y 2 percibirán el pago el día 20 de diciembre; los terminados en 3,4 y 5 lo harán el 21 de diciembre; los terminados en 6 y 7, el 22 de diciembre y, por último, los terminados en 8 y 9, el 23 de diciembre.

El decreto fundamentó el pago del bono “con el fin de mitigar los efectos económicos provocados por la pandemia, por lo que resultaba imperativo continuar con la adopción de una serie de medidas urgentes y excepcionales para reforzar la protección económica y social de los sectores más indefensos”.

«El Estado Nacional tiene como uno de sus objetivos principales la protección de los ciudadanos y las ciudadanas y el aseguramiento y goce efectivo de sus derechos esenciales, siendo un interés prioritario garantizar las prestaciones de la seguridad social y priorizar la atención de las familias con mayores necesidades”, se agregó en los considerandos del decreto.

Con el aumento del 12,11% que se otorgó a partir de este mes de diciembre las jubilaciones alcanzaron un incremento anual del 52,7% en 2021 y el haber mínimo llegó a los $29.061. El anuncio lo realizó el mandatario Alberto Fernández junto a la titular de ANSES, Fernanda Raverta, y contó con la presencia del ministro de Economía Martín Guzmán.

En su discurso el presidente manifestó que se trata de un «derecho» que tiene por objetivo «aliviar un poquito más el fin de año». También planteó la necesidad de continuar trabajando el «mejorar» los ingresos. “No estoy conforme con eso porque soy consciente de que es poca plata y necesito ir mejorando ese ingreso”, reconoció Fernández de cara a los jubilados que participaron del acto. Y añadió: “Vamos a seguir trabajando para que esos ingresos se sigan recuperando y que sean ingresos dignos. Hasta tanto, vamos a ir remediando las cosas como podemos”.

Asimismo, criticó la gestión del ex mandatario Mauricio Macri a quien tildó de haber recortado capacidad de compra del salario real de los jubilados, y reconoció que la negociación con el FMI por el pago de la deuda, lo llevan a no poder tomar «las decisiones que uno quisiera tomar, pero que no tiene con qué». «Además tenemos la deuda, Martín (Guzmán) está lidiando todos los días con los acreedores y con el Fondo, a veces se hace difícil tomar decisiones que uno quisiera tomar, pero que no tiene con qué«, ponderó el presidente.

A su turno, Raverta celebró la medida y sostuvo que se trata de una disposición que «le gana a la inflación» y que «supera en 4 puntos porcentuales a la fórmula del gobierno anterior». En la misma línea, concluyó: «Mejorar la calidad de vida es reconstruir la Argentina». El anuncio se dio en el marco de la entrega de la jubilación 50.000 por el Reconocimiento de Aportes de Tareas de Cuidado y la Jubilación Anticipada número 2.000.

Fuente: Noticias Argentinas