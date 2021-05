Rauw Alejandro canta que le gusta “Todo de ti” en su nuevo single y video

Rauw Alejandro lanzó “Todo de ti”, un single en el que se aleja momentáneamente del reggaetón y la estética tradicional urbana.

«Tode de ti» es un tema pop bailable, producido por Mr. NaisGai, que tiene ecos de James Brown, Bruno Mars y la eterna nostalgia por la exaltación de la década del 80.

La canción va de la mano con un video dirigido por Marlon Peña. Con la participación del legendario basquetbolista Shaquille O Neal, el espectacular video demuestra el talento de Rauw para bailar, además de su carisma natural ante las cámaras.

“Siempre me ha gustado lo diferente, no tengo miedo a experimentar”, exclama Rauw con la misma espontaneidad que define a su música. “Mi primer disco, Afrodisíaco, se enfocaba en mis raíces. Pero no me gusta encasillarme ni quedarme en un solo género. Estaba en Puerto Rico y pensé en hacer algo más creativo, un sencillo que fuera perfecto para el verano que se acerca”.

A continuación mirá el video de “Todo de ti”:

Fuente: CMTV