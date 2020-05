Restricciones: Disminuyeron en más de un 50% las personas que cruzan el puente Interprovincial

Desde la Dirección de Seguridad Vial de la Provincia dieron a conocer que el martes circularon por el viaducto interprovincial 1.139 conductores, de los cerca de 3.000 que lo hicieron el viernes. Todavía hay quienes argumentan desconocer el nuevo permiso y medidas que deben cumplirse.

Debido a los estrictos controles que se están realizando en el puente General Manuel Belgrano por el incremento de casos de covid-19 que hubo en el Chaco, desde la Dirección de Seguridad Vial de la Provincia informaron que, en comparación con el viernes de la semana pasada, cuando transitaron entre 2.500 y 3.000 personas, el lunes solo circularon 1.139 por el viaducto, lo que implica una reducción de circulación de más del 50 por ciento.

Tras el endurecimiento de los controles en el puente Chaco-Corrientes por el aumento de casos de covid-19 en la vecina cuidad, El Litoral dialogó con el director de Seguridad Vial de la Provincia, Hernán García, sobre la cantidad de personas que circulan ante las nuevas restricciones, y dijo que “hoy (por ayer) estuvimos más tranquilos, todavía no tenemos las estadísticas de hoy, pero el día viernes cruzaron entre 2.500 y 3.000 personas, mientras que ayer (el martes) pasaron 1.139 personas; es decir, se redujo más del 50 por ciento la cantidad de personas que cruzaron”. Y tras las demoras registradas el lunes y martes en el ingreso al puente luego de las nuevas disposiciones, García comentó que “todavía tenemos personas que argumentan desconocer la situación o dicen eso para que hagamos una excepción y las dejemos pasar. Pero a pesar de este tipo de explicaciones, no las dejamos pasar porque estamos haciendo cumplir las disposiciones establecidas por el Gobierno provincial”.

En lo que respecta a los permisos, dijo que “ayer todas las personas que cruzaron lo hicieron con la habilitación correspondiente. Tuvimos muchos planteos laborales. Y quiero aclarar que no se detectaron permisos falsos como algunas versiones indicaron. Pero sí algunas personas llegaron con los permisos que se les había otorgado antes de estas nuevas disposiciones, que también argumentaron que no sabían de los cambios”.

“Lo que se restringe es el paso por el puente, no la actividad laboral. Puede cruzar el personal de salud, de seguridad, directivos o propietario de una actividad particular o comercial, pero los empleados no pueden hacerlo”, concluyó García. MNR