Ricardo Arjona presenta el primer tema de Negro, su nuevo álbum de estudio

«Yo me vi (Autorretrato)», ya está disponible en todas las plataformas y representa al inicio de un nuevo viaje del artista guatemalteco.

Luego del éxito de Blanco (2020), un disco que fue grabado nada menos que en los estudio de Abbey Road en Londres, por el que han pasado los artistas más destacados de todo el mundo, Ricardo Arjona presenta Negro (2021), su nuevo álbum, y presentó «Yo me vi (Autorretrato)», su primer corte de difusión, que viene acompañado de un videoclip de su grabación y de una sesión de autor donde el artista explica cómo la escribió y el porqué.

Para este proyecto, el cantautor guatemalteco decidió reinventarse en un sonido de los años 60, con el objetivo de que la esencia de la música sea la protagonista absoluta. «El trabajo que hice es todo lo que no está de moda», reveló y marcó que va en contra de la corriente. Con décadas de trayectoria, destacó que se encuentra en un momento en el que puede hacer lo que le gusta, como elegir presentar una canción cada viernes, a partir de este 8 de octubre, y que el primer lanzamiento se trate de un tema completamente personal, ya que cuenta su recorrido.

«Allá fuera se venden viaje de 13 minutos al espacio, yo llevo dos años volando en el mío. Este espacio que no tiene color y tampoco perdona con el tiempo. Cuando creí que estaba todo listo, una pandemia detuvo el tiempo», explicó en un video que grabó especialmente para sus fanáticos. Y agregó: «Siete canciones aparecieron y algo me dice que la historia del disco Negro estaba escrita para no salir como lo iba a hacer. Hoy es el disco que siempre fue pero habrá que agregarle los fantasmas que acecharon en los últimos años».

Cabe recordar que Arjona viene de hacer Hecho a la Antigua, el concierto vía streaming más visto en la historia de Iberoamérica. La gran apuesta que se llevó a cabo desde Antigua Guatemala tuvo un éxito impresionante: por la calidad de su repertorio y por la gran concurrencia a su live streaming que se pudo ver en los cinco continentes.

Blanco y Negro es uno de sus proyectos más ambiciosos y lo tiene tan entusiasmado, que en medio de semejante despliegue, se prepara para publicar el próximo 3 de diciembre el libro “Blanco y Negro”, que incluirá, además, los CDs Blanco y Negro, y por primera vez un proyecto musical será trasladado físicamente a su público en el formato de un libro.

Fuente: NA