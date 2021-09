Ricky Martín sorprendió con su nueva imagen y generó una catarata de memes

Ricky Martin siempre es noticia. Por su música, sus shows e incluso su familia y su vida privada, algo que preservó durante mucho tiempo pero que en los últimos años se animó a mostrar más. Pero ahora, el cantante puertorriqueño está en boca de todos nada menos que por su nueva imagen, que indicaría que se sometió a un retoque estético.

Para promocionar su regreso a los escenarios en una gira por Estados Unidos junto a Enrique Iglesias y Sebastián Yatra, el artista dio una entrevista en la que su rostro llamó mucho la atención, ya que no tenía la barba que lucía hasta hace poco y sus pómulos lucían distintos: más turgentes y colorados. Las imágenes rápidamente se viralizaron en las redes y fueron el puntapié inicial para todo tipo de especulaciones y memes.

Para algunos su aspecto se debe nada más y nada menos que al paso del tiempo, que hizo que sus facciones cambiaran un pero, pero para otros, el boricua se hizo un retoque estético con bótox, para mejorar el aspecto de sus líneas de expresión y arrugas, o un relleno con ácido hialurónico, un procedimiento al que cada vez recurren más famosos para lucir sus labios y pómulos con más volumen.

Este sorpresivo cambio hizo que muchos internautas compararan a Ricky con otros famosos como Micky Rourke, Axl Rose, Fernando Burlando, Zac Efron y hasta con personajes de Los Simpson. Sin embargo, el intérprete de Fuego de noche, nieve de día, Vente pa’ acá y La bomba decidió dejar pasar los comentarios sobre su físico y seguir enfocado en su espectáculo.

Ricky Martin y su lenta metamorfosis en Mickey Rourke. pic.twitter.com/FHvF0F3qlP

— I am a rock, I am an island (@marmicruz) September 27, 2021