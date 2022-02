Rihanna espera su primer hijo con el rapero A$AP Rocky

A los 33 años, Rihanna espera su primer hijo junto al rapero A$AP Rocky. La confirmación llegó de la mano de una serie de fotografías que le tomaron a la pareja mientras paseaban por Nueva York en la que la pancita de la artista oriunda de Barbados no pasó desapercibida, de manera que no hizo falta ninguna publicación en las redes o la difusión de un comunicado de prensa.

Rihanna is pregnant, debuts baby bump on stroll with boyfriend A$AP Rocky https://t.co/LxlpljXXtE pic.twitter.com/GaWLRm6u0k

— Page Six (@PageSix) January 31, 2022