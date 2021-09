Río Gallegos: buscaban a una mujer, encontraron cajas con dólares y apuntan a un allegado a Máximo Kirchner

La acusación va contra Mario Balado, recientemente designado como administrador de las propiedades que heredaron el líder de La Cámpora y la cineasta Florencia Kirchner tras la muerte de su padre y ex presidente, Néstor Kirchner.

La investigación por la desaparición de una mujer en la ciudad santacruceña de Río Gallegos se coló en la campaña electoral debido a que el abogado de la familia de la víctima denunció que en un allanamiento realizado en una propiedad de un dirigente de La Cámpora se hallaron «cajas con muchos dólares en fajos termosellados» con el logo del Banco Nación.

Se trata del caso de Marcela López Frey, de quien no se sabe nada desde el 22 de mayo pasado. En las últimas horas, la ex pareja de la mujer, José Luis Balado, fue acusado de estar relacionado con la desaparición de López Frey.

El abogado de la familia de la mujer desaparecida, Jorge Trevotich, afirmó que en una inspección realizada por la hija de López Frey, Rocío, y un adiestrador de perros realizado el 11 de julio pasado en la casa de Mario Balado, sobrino de José Luis, fueron halladas «cajas con muchos dólares en fajos termosellados» con el logo del Banco Nación.

Mario Balado, de 33 años, fue recientemente designado, junto a Matías Bezi, como administrador de todas las propiedades del «Condominio Máximo Carlos Kirchner y Florencia Kirchner», es decir de la herencia que recibieron los hijos de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner. Según trascendió, Balado figuraba hasta abril de 2021 como asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la Nación.

Trevotich se quejó de que el dato no fue tenido en cuenta por la Justicia en la causa por la desaparición de Marcela López Frey: en ese sentido, contó que la familia contrató vigilancia particular y unos días después lograron captar en un video el momento en que las cajas eran retiradas del lugar al día siguiente por personas que se trasladaban en un vehículo Corsa de color gris. Asimismo, el letrado afirmó que aportará a la Justicia una grabación en la que José Luis Balado cuenta que a López Frey la secuestró «gente con mucho poder».

«Nosotros pensamos que la desaparición de Marcela se debe haber originado justamente en relación a lo que encontró Rocío, sin querer, cuando entró a esa casa. Es lo que nos da a entender Balado en los audios, como que se metió con gente que no debía en ese momento», planteó el abogado en declaraciones a la prensa local.

Fuente: Noticias Argentinas