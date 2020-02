El Gobierno de la provincia de Corrientes nos comunica, a traves del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, que al pedido realizado por el Pdr. Julio Vallejos, el vicario Enrique Alfonso y el Grupo de Trabajo.(Inicialmente por el Pdr. Rubén Barrios en gestión anterior) Se firmó contrato con una empresa para realizar el pedido de culminación de construcción de nuestro templo, Capilla Santa Rosa de Lima.

Por tal motivo, mañana lunes 17 de febrero la empresa a cargo de la obra se presentará a planificar y culminar la construcción de nuestra Capilla Santa Rosa de Lima.

«POR NORMATIVA DE SEGURIDAD»,

*No utilizar el templo y sus adyacencias mientas dure la obra. Por lo tanto las modificaciones inmediatas propuestas por nuestros sacerdotes son las siguientes:*Se limita el uso del templo, del salón que será utilizado para alojar al personal, el baño, el patio interno, la cocina que también será utilizada por el personal y el espacio del tinglado nuevo que nos queda terminar el pago.

*Se limita también las actividades de todos los grupos dentro del la capilla hasta nuevo aviso.

*La Misa a partir del domingo 23 de febrero será a las 9hs en la Capilla María la qué Desata los Nudos y 19hs en la Capilla Santa Rosa de Lima. En la Capilla Santa Rosa, se utilizará el patio externo que esta sobre la avenida, donde suele confesar el sacerdote, en caso de mal tiempo nos trasladamos a la Capilla María la qué Desata los Nudos.

*El resto de las capillas el horario de Misa será 17:30hs.

*Las intenciones para las celebraciones de Misa en la Capilla Santa Rosa de Lima y María la qué Desata los Nudos, se leerán media hora antes del inicio de Misa.(venir con tiempo)

*La Misa del miércoles de cenizas se comunicará el horario de celebración el día domingo en la Santa Misa.

*Los bautismos a partir del domingo siguiente se limitan por el momento.

*Las imágenes se guardarán , no serán llevadas a casas particulares, al igual que el Santísimo,se va retirar esta tarde y se va traer para la Misa.

*Los grupo no pueden trasladarse a la Capilla María la qué Desata los Nudos, a menos que se organice un cronograma general.

*Todas las modificaciones se van a ir comunicando vía facebook, radio, o grupos de wasap.

*La única actividad en nuestra Capilla Santa Rosa, será los domingos 19hs la Santa Misa, el resto queda todo limitado

*Las actividades litúrgicas de las hermanas se trasladan a la Capilla María la que Desata los Nudos, no así el resto de las actividades.

*Comunicar a sus vecinos de dichos cambios .

*Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas por dichas tareas dentro del templo que no permitirán las actividades normales litúrgicas.

Damos gracias a Dios por esta hermosa noticia que hace tiempo se venía gestionando y hoy comienza hacerse realidad. Tengamos paciencia y sigamos unidos en oración.

