Santa Rosa planta de biomasa busca 30 técnicos y se prepara para las pruebas de funcionamiento

La Central Térmica de Biomasa Santa Rosa, ubicada en el Parque Forestoindustrial de esa localidad inició convocatoria a interesados a ocupar unos 30 puestos laborales, ya que se prepara para su puesta en marcha, cuyas pruebas se iniciarían tras el levantamiento de la cuarentena. Al respecto, el gerente de la empresa Genergiabio, propietaria de dicha central, Andrés Ombrosi, comentó a El Litoral que “tenemos un compromiso con la Provincia para priorizar mano de obra de la zona, gente con experiencia en calderas. Si bien estuvimos haciendo un trabajo previo de relevamiento de posibles trabajadores en las universidades, la Dpec, ahora hacemos una convocatoria a nivel provincial y en el caso de no cubrir las vacantes, lo haremos a todo el país”

Sobre el perfil laboral, indicó que requieren “técnicos para calderas y técnicos electricistas”. Aclaró que “si bien son pocos perfiles, son casi 30 personas las que necesitamos para seis turnos rotativos, ya que la planta funcionará las 24 horas todos los días. Al año para sólo unos 10 días”, precisó. A la vez que indicó: “Si la persona es de fuera de la zona, tiene que ver de mudarse a Santa Rosa, para lo cual el Municipio tiene facilidades. En el pico de la obra tuvimos 300 obreros, varios de los cuales vinieron de otras partes”, ejemplificó.

En cuanto al personal administrativo, indicó que “son tres agentes y ya están trabajando”. A la vez que anticipó: “En dos semanas empieza a entrar la biomasa para el stock inicial, unas 60.000 toneladas, que es para los tres primeros meses de funcionamiento”.

En este sentido, se convoca a cubrir dos requisitorias específicas, cuyos interesados deberán enviar su curriculum vitae a la dirección de correo electrónico: [email protected] Los puestos laborales están destinados a calderistas/foguistas, quienes realizarán tareas como vigilar el correcto funcionamiento de la caldera e instalaciones de la planta, tomar muestras de aguas, realizar trabajos de correctivo menor, como también medición y registro de procesos.

Los requisitos para cubrir esta función son ser técnico químico, mecánico o eléctrico, contar con experiencia mínima de dos años en tareas similares, tener carnet de foguista habilitante (no excluyente), conocimientos específicos en tipos de válvulas, bombas y lazos de control, disponibilidad para trabajar en turnos rotativos, residencia en cercanías a la Planta durante la prestación de servicios.

Otra función a cubrir es la de técnico de mantenimiento eléctrico, realizando tareas de mantenimiento de los equipos y sistemas eléctricos de la planta, operación y mantenimiento de los armarios de media tensión. Para esta función se debe contar con los requisitos de ser técnico eléctrico (título terciario), contar con experiencia mínima de dos años en tareas similares, conocimientos específicos en media tensión, saberes específicos de alternadores, residencia en cercanía a la Planta durante la prestación de servicios.

Finalmente, Ombrosi dijo que “aún no tenemos postulaciones de mujeres y nos interesa un equilibrio en este sentido, por ahora sólo tenemos una ingeniera química”.

(JPV)

COMPARTIR