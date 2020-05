Santa Rosa, Solidario

Hoy 30 de abril es un día más que sagrado para muchos para los que son devoto de SANTA CATALINA, Hoy 30 de abril es un día más que sagrado para muchos para los que son devoto de SANTA CATALINA, gracias a nuestra madre arrancamos el día como todos los días trabajando junto a la salud pública al cuidado de la ciudadanía, me tocó charlar con la señorita ANTONIA ORTIZ Enfermera Profecional con M. P 2898 quien se graduo en la provincia de Córdoba más bien en Jesús María, vive en el barrio la Union de nuestra localidad de Santa Rosa, hija de un conocido habitante pueblerino Lazaro Ortiz, esta muchacha posee no solo un corazón enorme sino una vocación que la eligió para ejercerlo con todas las letras, hace un tiempo atrás la señora Meguela Cardozo alias (Piela) quien habitaba en el barrio profecional padecía de una herida en la altura de su tobillo casi abarcando toda la pantorrilla que hacía tiempo que no se curaba y cada vez la cituacion era más crítica, se logró tras los pedidos de los vecinos que alguien se ocupara de dicha mujer, la señora Miguela era muy conocida y padecía algunos trastornos pero se logró ubicarlo a uno de sus hijos llamado JULIO que junto a su esposa SANDRA se hicieron cargo de ella, el trabajo allí no terminaría porque la señora MIGUELA no se adaptaba a su familia se escapaba luego se lo restituia en su domicilio, JULIO y SANDRA un día contrataron una enfermera para hacer las curaciones y la encontraron a ella la señorita ANTONIA ORTIZ que des merecidamente aceptó curarla y tras meces de curaciones con pervinoc, agua oxigenada y gasas hoy se pudo lograr prácticamente cicatrizar esa herida, todo esto lo hizo a de honores pero también cabe destacar que desde el lugar donde vive queda una distancia de tres quilómetros que lo hacía caminando mañana y tarde, como no reconocer estas voluntades de esta persona con un gran corazón. Gracias por darme este lugar de al menos reconocerte a vos y a la familia de MIGUELA CARDOZO mujer curtida mujer de pueblo muy conocida que hoy sabemos que más allá de llevar una vida muy difícil hoy se encuentra de la mejor manera.

Jose Martinez