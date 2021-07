Scaloni: «La entrega y el sentido de pertenencia no se negocian»

Se mostró orgulloso por el plantel que condujo para ganar la Copa América en Brasil.

«La entrega y el sentido de pertenencia no se negocian. Tenemos 28 guerreros que jugaron por los argentinos, eso nos llena de orgullo. Nunca dejamos de creer en lo que buscamos. Para jugar bien al fútbol hay que estar relajado, contento, disfrutar el proceso y el momento«, expresó el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, en declaraciones radiales.

Luego indicó que él no podía «prometer» que Argentina iba a coronarse campeón, pero sí que el equipo «iba a dejar todo», y en ese sentido comentó que «siempre de las derrotas se sacan cosas positivas».

Scaloni, de 43 años, y que encabeza su primera experiencia desde el banquillo, comentó que su intención «no era destruir lo que se hizo, sino rearmar» y recordó que durante la Copa América «llamaron ex jugadores del 86, del 90» y hasta ex compañeros suyos que lo conocen de su tiempo de jugador en la Selección.

El DT destacó la labor del capitán Lionel Messi, quien logró su primer título con la selección mayor, y rescató lo que hizo durante el torneo y el tiempo de concentración: «No tengo palabras para agradecer, no sólo a él sino a todos».

Incluso resaltó el abrazo que el capitán argentino se dio con Neymar tras la finalización del partido, y la charla que ambos mantuvieron con Leandro Paredes en las escalinatas camino a los vestuarios, de manera distendida, y agregó que lo del astro brasileño «representa lo que es ‘Leo’ como ícono mundial».

Si no ganábamos, nada habría cambiado

«Ganamos, fue histórico, pero si no ganábamos no tendría que haber cambiado nada, por todo lo que dio esta selección. El vídeo en el vestuario fue emotivo, llorando adelante de todos. Es algo que une, es imposible que no te dé fuerzas», reconoció.

Sobre la conformación del grupo y el equipo, Scaloni agregó que «es muy difícil que en una selección como la de Argentina puedan jugar todos, por eso hay que tener comprensión con el entrenador y sus compañeros«.

«Creemos que el equipo no se resentía tanto cuando hacíamos variantes. Sabíamos que los jugadores que entraban nos iban a responder. No tengo ninguna sensación negativa de mi ciclo en la Selección», afirmó.

El DT, oriundo de la localidad santafecina de Pujato, dejó abierta las «puertas» para que «puedan entrar más jugadores«, y sostuvo que poseen «una base que sabe a la perfección» lo que él y su cuerpo técnico quieren.

Consultado sobre la diferencia entre el fútbol europeo y sudamericano y acerca de si en este hemisferio del planeta las selecciones son inferiores a las del otro, Scaloni fue tajante sobre ese concepto.

«El fútbol europeo es diferente, pero bajo ningún concepto somos inferiores. A cualquier europeo le hubiese costado jugar la Copa América. Cuando estamos todos alineados somos una selección muy difícil», explicó.

Fuente: Noticias Argentinas