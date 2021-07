Según la OMS, en dos semanas habrá 200 millones de infectados con la variante Delta

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que la variante Delta de coronavirus ya se detectó en al menos 132 países. Así lo afirmó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«Estimamos que el número total superará los 200 millones en las próximas dos semanas«, dijo y destacó: “Como promedio, en cinco de las seis regiones de la OMS, las infecciones por Covid-19 crecieron un 80% en las últimas cuatro semanas. Una gran parte de este aumento se debe a la variante Delta, que es altamente transmisible y hasta la fecha se ha detectado en al menos 132 países«.

Por su parte, la agencia de noticias Sputnik destacó que la enfermedad que aumentó un 80% sus muertes en África en las últimas cuatro semana. «Casi cuatro millones de casos se reportaron a la OMS la semana pasada y, según las tendencias actuales, estimamos que el número total superará los 200 millones en las próximas dos semanas«, remarcó.

La variante detectada por primera vez en la India mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de los Gobiernos de todo el mundo.

De acuerdo a los especialistas, se consideran como «variantes preocupantes» las que se caracterizan por una mayor transmisibilidad o conllevan un aumento de la virulencia o un cambio en el cuadro clínico o reducen la eficacia de las medidas sociales y sanitarias o de los diagnósticos, vacunas y terapias disponibles.

Almost 4 million #COVID19 cases were reported to @WHO last week – many of these were driven by the highly-transmissible Delta variant. We have the tools to stop this virus, but on current trends, we expect the total number of cases to pass 200 million within the next two weeks. pic.twitter.com/pbisUCIg3B

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 30, 2021