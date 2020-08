Solidaridad por Francisco

Queremos expresar nuestros agradecimientos por medio de esta radio Fm Centro tan prestigiosa y solidaria en bien de la comunidad y dar las gracias a todas aquellas personas que nos dieron la mano de forma desinteresada para poder viajar de urgencia por la salud de nuestro hijo Moreyra Francisco desde Santa Rosa a la Ciudad de Mar Del Plata.

Esas personas son: Martin Martínez, Galarza Gabriel, García Rubén y al señor intendente Pedro José Maidana por su apoyo incondicional en todo momento que hizo posible que llegáramos a Mar Del Plata, ya que por motivos de la cuarentena tuvimos muchos inconvenientes para el ingreso a la ciudad. Agradecer a mi familia, vecinos y amigos que se han puesto al hombro la campaña en beneficios para poder solventar los gastos que demanda esta situación, dado que Francisco por su enfermedad quedó sin trabajo y de no ser por la solidaridad de todos no podríamos sobrellevar esta situación angustiante, puesto que tiene un nene de dos meses y los gastos que ello implica como ser pañales ,leche, medicamentos y vestimenta más la movilidad diaria a la clínica en remis, puesto que no se cuenta con otro medio de transporte.

Además a todos los santarroseños que colaboran con su granito de arena a pesar de la difícil situación social y económica; al señor Juan Cruz Leconte; que colaboró con dinero y muy especialmente al municipio de Mar Del Plata en la persona de su intendente el señor Montenegro y a la Secretaria de Seguridad que supieron comprender nuestra situación.

Y por último agradecer al señor Cesar Salgado (oriundo de Santa Rosa) presidente de la ONG de Residentes Santarroseños en esta ciudad turística que movió todos sus contactos para que nuestro ingreso fuera posible y está al lado nuestro incondicionalmente apoyándonos. Un gracias enorme a todos Francisca Martínez y Rubén Moreyra.