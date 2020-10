Sueño Cumplido, este niño se llama Antonio

Este niño se llama Antonio, tiene 5 años y se entero por sus hermanitos que anda una camioneta de Bombero por el barrio, pero que no es de Santa Rosa… Entonces comence a explicarle que hay muchos Bomberos en todo el mundo y los que vieron su hermanitos son de Buenos Aires y que vinieron a ver a los Bomberos de Santa Rosa… Antonio despues de toda la conversación, me dice tia, tia yo quiero ver la camioneta y a los Bomberos si son como los de aca ( Santa Rosa), mi respuesta fue ya vas a ver ahora cuando salen, pero él no queria eso….sentado en su caballito de madera esperó…esperó y espero a su héroe para ver pasar. Hasta que sin querer cruzaron frente a mi casa, y, yo como sabia que Antonio lo queria ver, sali y lo primero que hice levantar la mano y decir Sr, Sr.. por favor paren porque mi sobrino quiere conocerlos… se quedaron hablaron con Antonio….ver en su rostro la felicidad y la emoción que tenia, no pagaba con nada. Me senti feliz porque cumplio su sueño…. No se que pasaba por su cabecita porque solo sonreia… Cuando entramos los dos a mi casa me pidió agua en un vaso uno para él y otro para mi, y, me decía sonriendo chin, chin, chin, tia te amo. Felicidad que perdurara en su corazón de niño, experiencia que no olvidará nunca. Gracias Bomberos Voluntarios de Benavidez padrinos de

Bomberos Voluntarios Santa Rosa Corrientes

por hacer feliz a mi sobrino. Gracias por tanta humildad. Dios los bendiga!

Info Roxana Otazo