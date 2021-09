Susana Giménez confesó en una entrevista: “El peor miedo que tuve fue morirme»

La conductora Susana Gimenez presentó en una nota, los cambios en su vida tras padecer covid y fue muy tajante sobre la política y economía de nuestro país.

A más de un año de estar afuera de la pantalla, tiempo en los que padeció coronavirus y debió ser internada, Susana Giménez regresó a la televisión con una entrevista. Allí habló honestamente sobre sus miedos y la actualidad en Argentina.

La nota se realizó a través de una tecnología de realidad aumentada, lo que permitió simular que los tres estaban juntos

El primer tema de la charla fue cómo vivió los momentos en los que estuvo internada en Uruguay por complicaciones derivadas

del coronavirus.

“Estoy muy bien ahora, por suerte, pero mi Covid fue muy malo, muy grave, nunca me imaginé que sería así. Mi hija lo tuvo al mismo tiempo que yo y no le pasó nada. Yo tuve una neumonía bilateral, fue horrible. Creo que jamás uno se imagina lo horrible que es y las secuelas que deja”, comenzó diciendo.

Cuando Barili le preguntó por sus principales miedos al contagiarse, la diva no dudó: “El peor miedo que tuve fue morirme, el segundo que me entubaran”.

“No tenía ganas de morirme en ese momento. Además me aterrorizaba que me pudiera entubar, pedí que si tenían que hacerlo me dejaran ir porque no iba aguantarlo. Fue lo que le pasó a mi maquillador y no lo aguantó. Te agarra terror porque estás solo en un cuarto. Yo lloraba por todo”, agregó, conmovida al recordar todo.

