Susana Giménez se grabó cantando una canción de L-Gante y estallaron las redes

La conductora mostró cómo se preparaba para salir al ritmo del cantante oriundo de General Rodríguez.

Completamente recuperada del Covid-19 y desde La Mary, su mansión de Punta del Este, Susana Giménez sorprendió con un divertido posteo en sus redes sociales. La diva publicó un perfil de Instagram un video en la que se la ve frente a un espejo, preparándose para salir, y cantando el abecedario al ritmo de L-Gante, el artista del momento.

«Mientras me maquillo repaso el abecedario A B C D Eeeeeeee», escribió la diva y rápidamente más de medio millón de «me gusta» y miles de comentarios de usuarios. Algunos señalaron que Giménez no se sabía la letra, a pesar de que es muy simple, mientras que otros celebraron su publicación, entre ellos Natalia Oreiro, Jey Mammon, Sebastián Estevanez, Adriana Salgueiro y el mismo L-Gante, quien comentó: «¡Vamos Susana!».

Luego de pasar un mes en Buenos Aires, a fines de septiembre, la conductora decidió volver a Uruguay, donde pasó la mayor parte de la pandemia acompañada por su hija Mercedes Sarrabayrouse y su hermano Patricio. Y al subir al avión se llevó una grata sorpresa: el piloto era nada menos que el periodista Antonio Laje. «¡¡¡Qué sorpresa!!! Hoy cuando me subí al avión para irme a Punta del Este ¿¿¿saben quién era el piloto??? Antonio Laje, un genio», escribió en su perfil de Instagram y mostró el intercambio que tuvieron antes de partir hacia Uruguay.

En las próximas semanas, se espera que la diva viaje a Miami junto a Marley, como la primera invitada de Por el mundo, un ciclo que a raíz de la pandemia sufrió muchos cambios. Al principio de la cuarentena, el conductor se limitaba a visitar a distintas figuras del mundo del espectáculo en su casa; luego, a recorrer restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires y cuando se reactivó el turismo interno, recorrió las provincias. Pero ahora, volverá a su formato original.

Susana y su experiencia con el Covid-19

Giménez volvió a la Argentina el pasado 25 de agosto y tuvo un fugaz regreso a la televisión: le dio una entrevista exclusiva a Rodolfo Barili y Cristina Pérez para Telefe Noticias, en la que contó cómo fue su dramática experiencia con el Covid-19, que le tocó transitar en Uruguay y la llevó a permanecer dos semanas en el Sanatorio Cantegril.

«Mi Covid-19 fue muy grave. Yo no me imaginé nunca que era una cosa así. Hay gente que lo tiene de distintas maneras, mi hija lo tuvo y no tuvo absolutamente nada. Yo tuve neumonía bilateral. Fue horrible. Y las secuelas que te deja», relató la diva en una charla que se dio mediante realidad virtual, ya que los periodistas se encontraban en los estudios de Telefe y ella, en su casa, pero la tecnología hizo que pareciera que estaban en el mismo lugar.

«El peor miedo fue morirme primero, y después que me intubaran. Dije que si me tenían que intubar dije que no. Que me dejen ir. Te duermen para ponértelo. Ese fue mi mayor miedo, el entubamiento. No tenía ganas de morirme en ese momento. El terror que te agarra, yo lloraba por todo», agregó. Y aseguró que con el paso de los días fue perdiendo las esperanzas: «Al principio todos me decían que iba a salir adelante. Y después a los días ya no me decían nada. Ahí pensé que me tocaba. Un día me llamó mi nieta y terminé llorando una hora. Fue muy fuerte. Yo soy una persona que nunca tuve muchos problemas. Pero fue muy duro».

Fuente: NA