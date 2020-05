Susana Giménez: «Tengo terror de que nos quieran convertir en Venezuela»

En medio de la cuarentena por coronavirus en Argentina, la diva hizo explosivas declaraciones desde Uruguay Desde su chacra de Punta del Este, Susana Giménez habló anoche con Luis Novaresio. “Por 14 días estoy en cuarentena, como en todos lados. Tenía que venir, hace tres meses que estoy encerrada porque yo volví de Estados Unidos. Me vine porque tengo muchos animales acá, la gente que trabaja para mí, tengo que pagar sueldos y extraño mucho a mis perros”, explicó la conductora.

Según Susana, se fue a Uruguay porque tiene «terror de que nos quieran convertir en Venezuela”, en referencia a la cuarentena que rige en Argentina.

“No soy peronista, lo dije mil veces. De Alberto me gustó como era en el trato, afable, paternal, nada gritón, ni te apuntaba con el dedo. Actuó muy bien al principio de la pandemia, pero ahora está pasado y debe estar muy presionado por La Cámpora, supongo”, declaró al programa Animales sueltos, por América TV. “Le dicen lo que quieren hacer ellos, me da la impresión. Ojalá me equivoque y Alberto tenga carácter para hacer lo que se le da la gana a él y no lo que le dicen”, agregó.

“Los chorros están afuera y nosotros adentro. Eso arruinó todo, cuando nos encerraron a todos y abrieron las cárceles“, dijo Susana.

“La gente no puede estar encerrada 80 días, es ridículo. Ahora ha subido el problema por las villas, si no estábamos muy bien. Por 100 infectados se curan 90 o 95, es exagerado para mí. Nosotros tenemos todo para cuidarnos: agua, alcohol, lavandina, todo. Yo no salí nunca de casa, pero en la villa no se puede hacer lo mismo, porque están hacinados y porque tienen que laburar, si no no comen. Es una cadena horrorosa”, cerró.