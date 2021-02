Tenía Coronavirus y murió solo y abandonado en su casa

Francisco Gómez, un hombre de 60 años de edad murió en su casa abandonado, según denuncio su sobrina Victoriana Gómez en su red social de Facebook. El hombre habría asistido al Hospital donde le indicaron análisis pero no volvió a realizárselos. Un día antes de morir le hicieron el hisopado y resultó positivo para COVID-19.

Según Victoriana, su tío Francisco andaba enfermo y el viernes 22 se fue al hospital donde le prescribieron unos análisis, después de retirar los resultados Francisco ya no volvió al hospital y se encerró en su casa donde una semana después muere y según el Acta de Defunción, el deceso se produjo por COVID.

Según fuentes médicas, el hombre tenía signos de que vivía en estado de abandono y cuando recurrió al hospital su estado de salud era muy deplorable, le pidieron los análisis y ya no volvió, luego, un día antes del su muerte, le hicieron el hisopado

Este es el texto que publico la sobrina en su red social

“Hola buen día. Quiero dar a conocer lo siguiente y si alguien sabe a quién se debe acudir por favor, si pueden compartir, hace casi 24 horas se encontraba el cuerpo de mi tío tirado en el piso de su pieza, hace como una semana aproximadamente el ya se encontró enfermo, el tenía problema en el hígado por el tema que tomaba mucho, anterior a eso había ido al hospital y le mandaron a hacer análisis, se hizo todo pero no llevo más a que alguien vea los resultados porque ya se quedó encerrado en su pieza, otro de mis tíos se encargaba de llevarle la comida y eso pero últimamente no quería comer nada casi solo tomaba leche, bueno el día jueves a la tardecita noche llame al hospital a ver si podía venir la ambulancia o algo me atendieron y salieron con que estaban muy ocupados que esto que lo otro, a la mañana siguiente tuvo que ir uno de mis tíos hasta el hospital a dar aviso si podían venir a verlo alguien porque no podía levantarse tampoco, llegó allá y le dijeron que ellos no podían venir si no sabían lo que el tenía, que tenía que buscar los resultados del análisis y volver a llevar al hospital recién hay vinieron con la ambulancia, llegaron acá en mi casa y pasaron a verle le hicieron el hisopado y «SUPUESTAMENTE DIO POSITIVO PARA COVID» bueno nos dijeron eso y que nos aislemos, a uno de mis tíos le hicieron el hisopado y dio negativo, y al otro mi tío que tenía más contacto con el le dijeron que iban a volver a la tarde para realizarle el hisopado también a él, y a los que vivíamos ahí en la casa, esperamos nunca apareció nadie, esa tarde me cansé de llamar a la ambulancia, nunca venían decían que iban a venir y nada.

Ayer a la media mañana se acercó un tío mío a hablarle desde la ventana a mi tío que estaba tirado en su cama y le pregunto si estaba bien o necesitaba algo y mi tío le respondió, entonces hay volví a llamar a la ambulancia y me preguntaban la dirección casa y apellido de la familia le decía todo eso y me decía que estaban ocupados.

Luego a la tarde volví a llamar nunca venían, recién a las 17:00 de la tarde se acercaron con la ambulancia, un enfermera vino y me preguntó que le pasaba y le conté todo de que estaba enfermo del hígado que devolvía sangre, y le dije que el día anterior vinieron y le hicieron el hisopado y dio positivo y me dice como no me van a avisar que tiene COVID y le dije ustedes deberían saber si del hospital vinieron a hacerle. Bueno se acercó a la pieza de mi tío y abrió la puerta y el se encontraba tirado en el piso boca abajo. Al toque salió y dijo nosotros no nos podemos hacer cargo de esto se tiene que encargar la policía, y se fueron, llamar la policía vinieron y miraron desde la puerta y dijeron de esto se tiene que encargar el hospital que tiene todo el equipo y así nos tuvieron, lo dejaron ahí abandonado como un animal, no se tocaron ni un poquito el corazón para llevarlo antes de que muera ahí. Si hubieran actuado antes quizás mi tío hasta ahora se encontraba internado y medicado pero no le dieron ni bola le dejaron que se muera ahí en su pieza.

Recién hoy a las 09:30 vino un camión de Corrientes a retirar el cuerpo porque le tenían que cremar, estuvo casi un día tirado ahí en el piso sin vida, realmente da mucha impotencia que existan gente así, se lavan las manos nomás no se hacen cargo de nada, y hasta ahora seguimos esperando el hisopado si es que en verdad tenía eso pero nada nadie aparece. En el acta de defunción dice que falleció a causa de COVID positivo y que falleció a las 17:00 hs y nunca vino un doctor a revisarle y ese acta estaba firmado por el doctor. ItuzaingóNoticias