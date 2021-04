The Weeknd y Ariana Grande juntos en el remix de “Save Your Tears”

El artista canadiense lanzó el remix de «Save your tears» con Ariana Grande.

Continuando una tradición de colaboraciones como «Love Me Harder» y «Off the Table», The Weeknd se unió a Ariana Grande para el remix de este tema que ya es un hit.

La versión original de «Save Your Tears» sigue siendo un elemento destacado del material de The Weeknd «After Hours».

Lanzado con un video, la colaboración entre los artistas parece haber tenido muy buena recepción entre los seguidores

A continuación mirá el video de el remix de “Save Your Tears”: VER EL VIDEO EN YOUTUBE

fuente: cmtv