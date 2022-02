Tiago PZK y Rusherking presentan «Now»

Los artistas argentinos Tiago PZK y Rusherking estrenaron el nuevo single y videoclip «Now«.

Este nuevo material producido musicalmente por Big One, es una balada soul que habla sobre una ruptura amorosa.

«Veo que me escucha el mundo y vos me haces oídos sordos», dice uno de los versos.

El videoclip fue dirigido por Agustín Portela.

Por lo visto, ambos cantantes están felices con este lanzamiento. Tiago expresó: «Vayan a escuchar esta bomba uno de mis favoritos».

Por su parte, Rusherking posteó «Ya salimos con este temazo “Now” disponible en todo el espacio, te amo hermano» en referencia a Tiago.

A continuación les compartimos este estreno:

Fuente: CMTV