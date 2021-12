Tiroteo en Estados Unidos: una adolescente chilena murió en Los Ángeles mientras se probaba un vestido para su fiesta de 15

LOS ÁNGELES.- La policía de Los Ángeles difundió hoy imágenes de un tiroteo que derivó en la muerte de una adolescente chilena de 14 años a causa de una bala perdida en un local en un centro comercial.

El 23 de diciembre, Valentina Orellana-Peralta estaba comprando ropa junto a su madre para su fiesta de 15 cuando fue impactada por una bala perdida y falleció en el lugar.

Se sospecha que la bala provino del arma de un oficial de la policía del Departamento de Los Ángeles, que efectuó tres disparos al sospechoso.

El nombre de la joven no se había dado a conocer públicamente por la policía, pero los medios locales lograron identificarla.

Orellana-Peralta nació en Santiago de Chile y había llegado a Estados Unidos seis meses atrás con su madre, Soledad Peralta, para visitar a su hermana mayor que vivía en la ciudad de la costa oeste, según reportó Los Ángeles Times.

La policía acudió a la tienda cerca de Los Ángeles, en North Hollywood, en respuesta a varios llamados sobre un asalto y posible “ataque a manos armada” en proceso.

Las imágenes de seguridad difundidas muestran a un hombre alterado caminando por la tienda con una cadena de bicicleta. Minutos después, el sujeto comienza a atacar a varias personas antes de golpear repetidamente a una mujer en la cabeza y en el cuerpo con la pesada cadena.

El sospechoso fue detenido e identificado como Daniel Elena-López, de 24 años.

En otro video puede verse a la mujer tirada en el piso, mientras un agente de seguridad grita “está sangrando, está sangrando”, justo antes de que logren dar con López.

Segundos después, uno de los policías dispara. López cae al suelo y es esposado. De acuerdo a imágenes difundidas, uno de estos disparos impactó en la pared exterior del vestuario donde Valentina estaba escondida con su madre.

El jefe del Departamento de Policía, Michael Moore, dijo que ordenó una investigación del incidente.

“Este incidente caótico que resultó en la muerte de una niña inocente es trágico y devastador para todos”, indicó.

Moore presentó sus condolencias a la familia de Orellana- Peralta y aseguró que trabajarán para aclarar “las circunstancias bajo las cuales ocurrió esta tragedia”.

Valentina Orellana-Peralta was only 14 years old, shopping for a quinceñera dress when she was shot and killed by Los Angeles Police in a Burlington Coat Factory dressing room. #sayHERname pic.twitter.com/sz71Kd7MZs

Una de las principales organizaciones de defensa de los derechos civiles de los hispanos en Estados Unidos, Lulac, criticó la intervención policial.

“Es inaceptable que policías de Los Ángeles, entrenados, abran fuego en una tienda llena en plena época de Navidad sin estar seguros de que el sospechoso estaba armado”, dijo Domingo García, presidente de Lulac.

“Valentina era una chica tímida en Chile, pero todo estaba yendo muy bien para ella en Estados Unidos”, contó su tía Carolina Peralta, de 51 años, en una entrevista con Los Ángeles Times. “Estaba poniéndose al día con el inglés y estaba siendo más extrovertida. Estaba feliz de estar con su hermana mayor”.

Orellana-Peralta y su madre estaba tramitando la documentación necesaria para poder quedarse en Estados Unidos de forma permanente y lograr estar todos juntos en familia. Su padre, Juan Pablo Orellana, había viajado a la ciudad el domingo.

Representatives of the family of Valentina Orellana-Peralta, the 14-year-old girl killed by LAPD inside Burlington Coat Factory on Dec 23, say she was at the store trying on Christmas dresses at the time, and that she died in her mother’s arms. A horrific tragedy. pic.twitter.com/A7QvVRxXVG

