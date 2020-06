Tras el primer caso positivo de covid-19, aguardan los resultados de 20 hisopados

De los 10 contactos estrechos que un paciente detectado en la capital correntina mantuvo en su ciudad natal, uno está afectado. Anoche, con apoyo del Equipo de Epidemiología de la Provincia, tomaron más muestras. Y en base a eso, el Municipio definirá cómo seguirá la cuarentena local.

En Saladas, el último sábado, se activó el protocolo por coronavirus porque uno de los pacientes que dio positivo en Corrientes el fin de semana anterior visitó a sus familiares en la comuna del interior donde tiene registrada su residencia. Anoche, en conferencia de prensa, las autoridades comunales y de Salud Pública confirmaron no solo que se registró el primer caso en esa jurisdicción, sino que además harían otros 20 hisopados. Los resultados se conocerían esta tarde y en base a ello el intendente Rodolfo Alterats adelantó que se adoptarán nuevas medidas. También se reunirán los Comités de Crisis de poblaciones aledañas (ver recuadro).

Tal como informó El Litoral en su edición de ayer, el alerta se encendió en la comuna saladeña donde el personal de Salud tomó muestras que fueron enviadas al Laboratorio Central de la Provincia.

Para comunicar oficialmente si entre los hisopados había o no algún caso positivo, los medios locales fueron convocados a una conferencia en el Hospital María Auxiliadora.

Previo a ello, según lo expresado por FM Urbana, se concretó una reunión entre autoridades comunales -lideradas por Alterats- el director ejecutivo del centro de salud local, Eduardo Pujol, y la directora de Epidemiología de Corrientes, Angelina Bobadilla.

Finalmente, a las 19.51, comenzó la conferencia de prensa que fue transmitida en vivo por los medios de Saladas. La primera en hacer uso de la palabra fue Bobadilla, quien destacó el trabajo que desde el sábado están realizando en forma conjunta el personal de salud, el Municipio y las fuerzas de seguridad.

Luego, precisó que dio positiva para coronavirus una de las 10 muestras tomadas a personas que tuvieron un contacto estrecho con un contagiado detectado en la capital correntina. Tras lo cual aclaró que el paciente de Saladas ya estaba aislado y en buen estado de salud.

Asimismo, adelantó que en total estaba previsto que se realizaran 20 hisopados más a familiares y otras personas que tuvieron contacto con el positivo que vive en Corrientes, pero trabaja en Resistencia (Chaco).

En tanto, en respuesta a la consulta de un periodista, la funcionaria hizo hincapié en que “si alguna persona que tuvo contacto con el paciente afectado por coronavirus no recibió un llamado desde Salud Pública, le pedimos que se comunique telefónicamente e iremos a realizar el hisopado. Pero además es importante que se mantenga aislada”.

Después, el Jefe comunal se refirió a la situación. Y sin ocultar su malestar, insistió en la necesidad de que aquellas personas que ingresan a la comuna no omitan informar si estuvieron en alguna población considerada como “zona roja”.

Retroceso

Alterats también fue consultado por la prensa local sobre si el registro de un caso positivo implicaría que se retroceda en la fase vigente del aislamiento social preventivo y obligatorio. En este contexto, indicó que aguardarían las muestras de los 20 hisopados realizados ayer y que además “las nuevas medidas serían evaluadas por la comuna en base a las recomendaciones que les brindara el equipo de Epidemiología de la Provincia.

Seguidamente, Pujol aclaró que los resultados de las muestras estarían hoy después de las 17. Pero más allá de esto, Alterats reiteró que “es importante que todos aquellos a los que les realizaron el hisopado respeten el aislamiento”.