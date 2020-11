Tremendo testimonio de un médico antes de morir en el Hospital de Campaña: Es un depósito de cadáveres

Se trata de Enrique Marotolli, oriundo de Itatí. “Están saturados, el hospital es un depósito de cadáveres”, contó horas antes de su fallecimiento el facultativo. Un audio de wahtssapp relata con crudeza y dramatismo “una realidad que yo pensé que no pasaba. No pensé que Corrientes estuviera tan atrasada. Acá nos estamos muriendo porque nada está en condiciones”, cuenta Marottoli desde el propio Hospital de Campaña. Con una duración de un poco más de siete minutos el paciente relata cómo es la situación en el centro asistencial para coronavirus, cuenta que medicamentos y hasta oxígeno se los debe conseguir él mismo. Y que una de sus colegas le dijo que “es mejor que usted se vaya a su casa y no esté acá porque se va a morir”.

El audio se lo envió a su médica personal que lo atendía y que ya había expresado la necesidad de que Marottoli sea internado en un centro asistencial privado.

“No tienen gente, pocos enfermeros, pocos insumos. Están saturados, cuando uno llega acá te dicen que si tenés otro lugar que te vayas porque acá –por el Hospital de Campaña- te vas a morir”.

Marottoli tenía 62 años y falleció el domingo pasado.