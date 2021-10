Un apagón mundial de casi 8 horas silenció a WhatsApp, Instagram y Facebook

Las aplicaciones dejaron de funcionar al mediodía. Las causas de la falla global aún no habían sido esclarecidas por la compañía de Mark Zuckerberg.

WhatsApp, Instagram,Facebook y Facebook Messengersufrieron este lunes una caída global de varias horas que forzó a millones de usuarios a buscar alternativas para poder establecer sus comunicaciones habituales en los ámbitos familiar, laboral y social.

Las aplicaciones salieron de servicio a las 12.15 (hora de Argentina). Pasadas las 19 había vuelto a funcionar Instagram, mientras algunos usuarios de la Argentina comenzaron a recibir cerca de las 19.30 mensajes a través de WhatsApp y las páginas de Facebook parecían restablecerse, aunque sin que la empresa hubiera informado acerca de la normalización plena del servicio.

User reports indicate Whatsapp is having problems since 11:45 AM EDT. https://t.co/cvGsWTfsWq RT if you’re also having problems #Whatsappdown

Un portavoz de Facebook en Argentina confirmó temprano que se estaban experimentando problemasen las aplicaciones y que los técnicos estaban trabajando para normalizar el servicio, sin que se difundiera información segura sobre los motivos del apagón.

«Sabemos que las personas están experimentando problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para normalizar el servicio lo más rápido posible y sentimos los inconvenientes que esto puede causar», aseguró un portavoz de Facebook a través de la vocería de prensa en Argentina.

La caída de estas redes sociales llevó a los usuarios a buscar alternativas en otros servidores, lo que hizo colapsar a algunos sitios por exceso de tráfico.

Según los datos de Downdetector, Whatsapp acumuló de inmediato más 20.100 mensajes de usuarios denunciando la caída del servicio, de los cuales el 39% notificaba problemas en el envío de mensajes, el 32% en la aplicación y el 29% en el sitio web de la red social.

En cuanto a Instagram, se registraron 3.763 reportes de mal funcionamiento, de los cuales el 35% informaba de fallas en el sitio web, el 33% mala conexión de servidor y el 32% problemas en la aplicación.

Por último, 3.507 usuarios locales reportaron problemas con la aplicación Facebook, específicamente con el sitio web, en un 68%.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

— Facebook (@Facebook) October 4, 2021