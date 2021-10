Un avión se estrelló en Texas y sus 21 pasajeros y tripulantes lograron sobrevivir

Un avión privado se estrelló cuando intentaba despegar en Texas, Estados Unidos, y los 18 pasajeros y tres tripulantes sobrevivieron.

Imágenes de televisión mostraron a los bomberos rociando agua sobre los restos en llamas del avión, que había atravesado una cerca y se había detenido en una pista en un campo, rodeado de árboles y arbustos,

NOW – Another small plane crashes in the US. This time in Brookshire, Texas. 21 people were aboard a plane when it crashed. Only one person was reportedly injured.pic.twitter.com/MEfsROKnoz

— Disclose.tv (@disclosetv) October 19, 2021