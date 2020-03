Unos 400.000 alumnos comienzan las clases en toda la provincia

Son 1.600 establecimientos educativos distribuidos en la ciudad Capital y el interior. Ayer, el Gobernador Gustavo Valdés afirmó ante los legisladores que tienen previsto inaugurar 34 escuelas nuevas de todos los niveles y poner en valor 20 escuelas emblemáticas.

Por décimo primer año consecutivo, en la provincia de Corrientes las clases comienzan normalmente. Así, los 1.600 establecimientos recibirán a miles de niños y jóvenes que vuelven hoy a las aulas.

Se estima que son 400.000 correntinos los que figuran en la matrícula para el presente año.

Si bien la cuestión salarial sigue la instancia de diálogo -mañana se reanuda el cuarto intermedio-, los seis gremios se comprometieron a comenzar normalmente el ciclo lectivo 2020.

Ante este panorama, el titular del Ejecutivo, Gustavo Valdés, junto a su comitiva, estará hoy en la localidad de Cecilio Echeverría. Allí, a las 10, realizará el corte de cintas del nuevo edificio de la Escuela Primaria Nº530, Colegio Secundario y Jardín de Infantes.

En horas de la tarde -a las 16-, se inaugurarán las refacciones en la Escuela Normal “Mariano I. Loza”; mientras que mañana, a las 9, se presentarán las instalaciones reacondicionadas del Jardín Nº40 del barrio Esperanza.

A las 11, será el turno del Jardín 41 “María Elena Walsh”.

El miércoles, a las 9, la delegación oficial estará cortando cintas en el nuevo edificio del nivel inicial, primario y secundario de Rincón de Ambrosio; y a las 11:30, se inauguran refacciones en la Escuela 17, “José Fermín González”, de Bella Vista.

Objetivos

El Gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, en su discurso inaugural del nuevo Período Ordinario legislativo de la Provincia, destacó que la educación es el pilar de la transformación y es el soporte sobre el que se sustenta la transformación de la Provincia .

En cuanto a las proyecciones en educación, dijo que es el motor permanente de transformación, desarrollo e inclusión social. En ese sentido, el Gobierno procura cerrar la brecha digital, con el fin de que “todos nuestros estudiantes y docentes tengan acceso a Internet y puedan utilizar esa herramienta para estudiar”. “Cuando asumimos este desafío, contábamos con el 15% de nuestras escuelas rurales conectadas y el 55% de las urbanas. Hoy, alcanzamos el 60% de las rurales y el 85% de las urbanas”, indicó.

Además, señaló que aspiran a una educación de calidad, por eso “el año pasado ofrecimos 557 cursos gratuitos de capacitación a los que asistieron 32.000 docentes.”

“Estamos combatiendo la deserción escolar a través del Programa Asistiré, que ya trabaja sobre el 10% de las escuelas, realizando un seguimiento personalizado de los alumnos en riesgo, con excelentes resultados, que nos estimulan a llevarlo a más escuelas”, agregó.

En materia de infraestructura, se proponen realizar este año otras 400 obras de refacción integral y ampliación de establecimientos educativos, con especial énfasis en posibilitar la incorporación de niños y niñas a las salas de 4 años; “en este inicio de clases, vamos a inaugurar 34 escuelas nuevas de todos los niveles, y próximamente pondremos en valor 20 escuelas emblemáticas. A través del Plan Alimentario Corrientes, les damos todos los días una alimentación saludable al 85% de los estudiantes que asisten a los establecimientos públicos”, dijo el Mandatario.

Destacó la importancia de la educación domiciliaria y en hospitales para chicos con problemas de salud; el Plan de Lectura, la Educación Vial y el trabajo con las personas en contexto de encierro, que tuvo 201 egresados de nivel primario y 439 del secundario; “una vez más, queremos que egresen de los penales y no vuelvan”, señaló al respecto.

Pero me voy a detener un instante en un tema de gran actualidad como es la Educación Sexual Integral”, dijo. Valdés volvió a aclarar que Corrientes se declaró Pro Vida: “No hay mejor herramienta para luchar contra el aborto, el embarazo infantil, adolescente y el abuso sexual, que la educación. Por eso, en Capital y Goya estamos monitoreando la tarea de los docentes de 96 colegios para brindar la mejor educación, aprender y corregir. Y lo traigo a este discurso para desacralizar el tema, para que esté en la consideración pública, para que hablemos, porque es la única forma de desterrar los flagelos que afectan la vida de nuestros hijos”, enfatizó.

“Les quiero mencionar algo muy lindo, muy gratificante, y es que el año pasado pudimos presentar el libro ‘Corrientes y yo‘, una publicación elaborada por docentes correntinos para brindarles a sus colegas una herramienta para hablar con sus alumnos de lo que no está en los manuales de alcance nacional: nuestra historia, mitos y leyendas, para enseñarles nuestra cultura y nuestra identidad”, resaltó.

Para finalizar expresó: “Para completar el repaso de las cuestiones educativas, quiero agradecerles a todos y cada uno de los componentes del sistema educativo, que nos posibilitaron una vez más alcanzar los 180 días de clases que marca la ley. Parece algo normal, pero cuando vemos la cantidad de días que se pierden en otros distritos no podemos menos que alegrarnos. Es un logro de todos, del Gobierno provincial que hace un gran esfuerzo por mantener niveles salariales dignos y pagar en tiempo y forma; de los docentes que colaboran siendo razonables en sus demandas; de los alumnos, que se comprometen con su propio futuro; y de las familias que acompañan permanentemente este proceso”.

CDI: Tassano inaugura ciclo 2020

El Intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, estará en Centro de Desarrollo Infantil II -ubicado en el barrio Primera Junta-, para dar inicio al ciclo lectivo del presente año. De acuerdo con lo diagramado, el acto será a partir de las 9:30, en el CDI que se encuentra en la calle Madariaga 2750.

Desde la comuna, recuerdan que en los centros cuentan con un esquema nutricional acorde a la edad de los niños, de 45 días a 4 años, avalado por una Licenciada en Nutrición, que responde a las necesidades básicas de ingesta alimentaria.

Los jardines cuentan con un servicio de alimentación mixto, en el cuál la elaboración de las preparaciones está a cargo de los cocineros de los establecimientos.

Los menús son confeccionados conforme a lo establecido en un mosaico alimentario realizado por la profesional en nutrición, ya que los primeros años de vida son el período de crecimiento y desarrollo más rápido de una persona, por lo que los nutrientes en esta etapa son de vital importancia, constituyendo una inversión a largo plazo sobre la salud y la calidad de vida de todos.