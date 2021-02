Vacunación VIP: imputaron a Ginés González García

El ex ministro de Salud Ginéz González García y a su sobrino, ex jefe de Gabinete de la cartera, Lisandro Bonelli, fueron imputados por el fiscal federal Eduardo Taiano. El fiscal federal Eduardo Taiano imputó al ex ministro de Salud Ginés González García y Lisandro Bonelli, ex jefe de Gabinete del ministerio, por el delito de “abuso de autoridad”. El juzgado está a cargo de María Eugenia Capuchetti.

El requerimiento para emprender formalmente una investigación fue presentado ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien concentra el total de las denuncias que se realizaron entre el pasado viernes y este lunes por el escándalo en la distribución y aplicación de manera privilegiada de la vacuna Sputnik V.

También imputó al sobrino de González García, Lisandro Bonelli, quien ocupaba el cargo de Jefe de Gabinete del Ministerio de Salud.

El fiscal federal Guillermo Marijuán, y Mariana Zuvic, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago, Rubén Manzi, Lucila Lehmann, Alicia Terada, Marcela Campagnoli, Mariana Stilman y Carolina Castets fueron los que presentaron distintas denuncias por el vacunatorio VIP.