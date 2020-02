Valdés entregó ambulancias y vehículos a municipios del interior

Casi 30 comunas fueron beneficiadas. El Gobernador dijo que seguirán generando “estructuras sanitarias acordes a estos tiempos”. A la vez destacó el presupuesto de $200 millones previsto para el Centro Oncológico de Curuzú Cuatiá que se inauguró recientemente.

Con la premisa de fortalecer la salud pública en los municipios de la provincia, gobernador Gustavo Valdés presidió ayer el acto de entrega de 20 ambulancias a hospitales y centros de salud, al igual que 7 vehículos utilitarios para el traslado de personas con discapacidad, y en la oportunidad enfatizó: “Vamos a seguir haciendo inversiones y generando estructuras sanitarias acordes a estos tiempos”, prometió el Mandatario.

La ceremonia se concretó en el Salón Amarillo, en donde en primer lugar se hizo la entrega de 20 ambulancias estilo 4×4 y 4×2, destinadas a diferentes hospitales y centros de salud la provincia. De esta forma, con una inversión superior a los 70 millones de pesos, se refuerza una vez más el parque automotor.

En el transcurso del acto también se entregaron a distintos municipios unidades de traslado tipo traffic para personas con discapacidad y problemas de salud, para lo cual se otorgaron a los intendentes las respectivas llaves y documentaciones de las mismas. Fueron 7 los rodados destinados a las comunas de Garaví, Lomas de Vallejos, Mariano I. Loza, Mocoretá, Colonia Pando, Yapeyú y Yataytí Calle. La inversión ascendió a más de 15 millones de pesos.

“El criterio de distribución apuntó hacia las intendencias que no solo las solicitaron, sino hacia aquellas que tienen mayor necesidad y que son más chicas”, añadió el Mandatario, agregando que este tipo de vehículos trasladarán a los pacientes “a sesiones de kinesiología u otros servicios que brinda el estado provincial”, expresó. Por otra parte, Valdés adelantó que próximamente “vamos a invertir en la Ciudad”, se tratan de trabajos coordinados entre la Provincia, y la gestión de Eduardo Tassano para los Centros de Atención Primaria y las salas comunales.

“Vamos a seguir haciendo inversiones y generando estructuras sanitarias acordes a estos tiempos”, expresó el gobernador y recordó que en el Centro Oncológico de Curuzú Cuatiá “la Provincia está invirtiendo en todo lo que tiene que ver con el personal, y hemos incorporado al presupuesto provincial el funcionamiento de ese Instituto en $200 millones”.

En este marco, agregó que “tenemos que hacer una fuerte inversión en hospitales, como el de Esquina, que es central, dotarlos de ambulancias y todo lo que esté a nuestro alcance”.

Seguidamente, el titular del Ejecutivo dio cuenta que “en el Ministerio de Obras Públicas, creamos un Dirección, que es de Infraestructura Hospitalaria, ya que un hospital tiene sus respectivas complejidades”.

Fibra óptica

“A todo esto tenemos que sumar lo que estamos haciendo con redes de fibra óptica. Estamos trabajando con una ley que permite generar la primera empresa tecnológica que tiene nuestra provincia, que se llama Telco”, hizo referencia Valdés, haciendo hincapié en la modernidad.

En este contexto, aportó que “ya controlamos en la Capital 170km de fibra óptica y estamos comenzando a cablear todo lo que tiene que ver con entornos de la provincia”, augurando que “esto es lo que viene, la cuarta revolución: la tecnológica, y va venir vía de conectividad digital, y nuestros hospitales deben estar conectados a las redes de fibra óptica en cada uno de los consultorios, y por cada uno de los médicos que atienden, ya que la Salud Pública es central y esencial”.

Beneplácito de intendentes

El intendente de Tatacuá, Sergio Ramirez, agradeció la entrega de la ambulancia que fue recibida por representantes del Centro de Salud Dardo Ignacio y Carolina Fernández junto a los choferes.

“La entrega de vehículos indudablemente reforzarán el trabajo y los servicios a los vecinos”, dijo la intendente de Yapeyú, Marisol Fagúndez. Mientras que el intendente de Lomas de Vallejos, Julián Zalazar, añadió que “mediante estos actos la gente siente que el estado provincial está a su lado”.

