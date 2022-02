Vuelta a las aulas: sin burbujas, el Gobierno discute nuevos protocolos para una «presencialidad plena»

Así lo confirmó el director general de Cultura y Educación de la Provincia, Alberto Sileoni, quien detalló que los ministros de Salud y Educación de todo el país se reunieran el jueves para terminar de definir las medidas de seguridad.

A días del inicio del ciclo lectivo 2022, el Consejo Federal de Educación y el Consejo Federal de Salud, con ministros de todo el país mantendrán un encuentro en el Museo del Bicentenario con el objetivo de definir los protocolos sanitarios para la vuelta a las aulas. Se espera que el Presidente cierre la reunión que dará recomendaciones generales que las provincias adaptarán a sus propias realidades.

“Habrá alguna reflexión sobre qué hacer ante los contagios, el uso de barbijos, la ventilación, la higiene y la limpieza, la distancia”, detalló Alberto Sileoni, en diálogo con Nancy Pazos para Metro 95.1, y agregó: “Vamos a ese camino con la mayoría de las provincias. Un camino que no es de restricciones en términos de pase sanitario, sino que apunta a alentar la vacunación en los niños”.

El director general de Cultura y Educación adelantó que las burbujas “no va a figurar en los lineamientos” dado que se trata de una medida que “ya no está presente en la sociedad”, aunque admitió que aún quedan “algunas definiciones a discutir”.

“Lo que queremos todos es que este 2022 sea un año de mucha presencialidad cuidada”, afirmó el funcionario.

A través de las reuniones que venimos teniendo con los gremios docentes bonaerenses esperamos construir un inicio del ciclo lectivo reparador, con presencialidad plena, cuidada y vacunación en las escuelas. pic.twitter.com/mzrUmzhm5u — Alberto Sileoni (@AlbertoSileoni) February 4, 2022

En la misma línea, destacó la vacunación en docentes, que registra un 95% con esquema completo, e insistió en la necesidad de potenciar la inoculación en menores de 3 a 11 años. Para eso, una de las medidas adoptadas por las carteras dirigidas por Carla Vizzotti y Jaime Perczyk fue el equipamiento de varios establecimientos educativos en postas de vacunación.

“Una gran cantidad de escuelas serán postas de vacunación. No creemos que la vacuna sea una decisión del ámbito privado, porque compromete al otro, y no creemos que los chicos no vacunados sea producto de una decisión ideológica de los padres, sino de una desatención y que los vacunatorios estén tan espaciados”, adelantó Sileoni.

Por último, el funcionario que responde a Axel Kicillof aseguró que continuarán trabajando para recuperar a los jóvenes que durante la pandemia debieron abandonar la escuela. “En septiembre de 2020 teníamos 20 mil chicos con relación discontinua con la escuela, un año después ese año se redujo a 120 mil. Hoy, ese número es de 60 mil, y seguimos trabajando en recuperarlos”, concluyó.



https://noticiasargentinas.com/media/k2/audio/135947.mp3

Fuente: NA