Wanda Nara habló de su reencuentro con Icardi: «Él no quiere separarse»

Mientras se muestran juntos en las redes sociales, la empresaria asegura que quiere terminar su matrimonio pero que el futbolista se niega.

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi cambia a mucha velocidad. Luego del escándalo que estalló el pasado 16 de octubre, cuando ella encontró mensajes que él intercambiaba con la China Suárez, parecía que estaba todo dado para que el matrimonio terminara. Y aunque a los diez días anunciaron su reconciliación, la calma duró poco y la crisis recrudeció, motivo por el que la mediática se instaló en Milán.

Pero el último fin de semana volvieron a acercarse. «Que lindo llegar a casa después de un partido y que tu mujer te espere despierta, la pile y con una bien fría», manifestó el deportista en sus redes, donde también mostró como viajó a Italia junto a su esposa y las hijas que tienen en común, Francesca e Isabella.

Wanda no se quedó atrás y a través de distintos videos mostró que estaban pasando un grato momento familiar en su casa del campo, ubicada en Milán, pero en diálogo con Yanina Latorre insistió en que su deseo es ponerle un punto final a su relación, ya que no tolera la traición de su marido. «Él no quiere separarse», le confió la mediática a la panelista.

Además, aseguró que más allá de su voluntad se muestra públicamente con el rosarino para no alterar la rutina de sus hijas, quienes no están al tanto de los problemas que atraviesan. «Ella estuvo toda la semana laburando en Milán y fue el fin de semana a París con Kenny (Palacios, su estilista) para ver a las nenas y llevarlas con ella», precisó Latorre. Y agregó: «Me confirma que está ahí con él».

Por otra parte, Ana Rosenfeld -su abogada e íntima amiga del matrimonio- aseguró que en ningún momento estuvieron separados. «En este momento está en Italia por laburo, porque tiene que continuar con compromisos laborales. Yo les dije que si realmente la intención es fortalecer la pareja que trabajen en recuperar la confianza, porque yo me acuerdo que, cuando Mauro era un chico de 20 años y Wanda recién se había separado de Maxi López, él cumplió un rol importantísimo en la crianza de los tres hijos de ella y luego vinieron las hijas del matrimonio», dijo la letrada el último sábado en PH, Podemos hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe.

Y no quiso dar más detalles del vínculo entre Icardi y la China: «Se hablaba de una infidelidad virtual, y se convirtió en debate a nivel internacional lo que puede sentir una mujer y el dolor que puede causar enterarse de algo así, pero la verdad es que yo no tengo la certeza de si pasó de la virtualidad o no».

