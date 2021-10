Wikipedia bajo la lupa educativa: ¿reemplaza al docente, ayuda al alumno, hace leer más o menos en la escuela?

La irrupción digital en la escuela disparó polémicas sobre los métodos de enseñanza y los roles pedagógicos: ni internet ni los libros reemplazan al profesor, según la investigadora Marisa Massone.

Wikipedia no reemplaza al docente y la experiencia muestra que los alumnos leen mucho pero no libros, sino formatos digitales que permiten diversificar la formación de los alumnos del siglo XXI, señaló la especialista en cultura digital, profesora y licenciada en Historia (UBA), Marisa Massone.

«No creo que Wikipedia reemplace al docente, porque sino también tendríamos que decir que los libros de texto reemplazan al profesor y, en cambio, son una ayuda muy importante en el aula«, agregó.

Ante una consulta sobre la irrupción digital en la transmisión del conocimiento, Massone explicó que «lo más interesante es pensar en los usos, en los usos que hacen los profesores que hacen de mediadores entre Wikipedia y los estudiantes».

Sostuvo esta profesora de Historia de la UBA que «ya no son los profesores solamente los que deciden sobre qué material se usa en la escuela, sino también los alumnos en lo que buscan en Internet».

Enciclopedias

Los concepto más salientes de entrevista realizada en el programa «Ahora o nunca: el espacio de la educación» por radio Cooperativa (AM770), son estos:

–Wikipedia no ha sido infalible, al igual que otras enciclopedias como «Encarta» hace algunos años, por ejemplo.

–A partir de 2006 hubo un proceso de profesionalización, también sumando académicos o profesores, esa idea de la «enciclopedia libre», que cualquiera la puede editar, es un poco cuestionable.

–Lo interesante es pensar que Wikipedia no sea la única fuente, no es blanco o negro y los que la utilizan deben también consultar otras fuentes.

–La lectura en pantalla es mucho más interrumpida, los jóvenes leen mucho de otra manera, más achicada, más interrumpida.

–Hay como una jerarquía de usuarios de Wikipedia, no todos son iguales; ahí está la «profesionalidad»: en Wikipedia Español hay 60 «bibliotecarios» elegidos por pares y eso, pese a que es un número chico, se va multiplicando.

–Encontré que los docentes son más lectores que escritores; no se usa tanto Wikipedia como herramienta pedagógica.

–Hay algunos docentes que tienen la mirada bastante desconfiada; hay otros que tienen un alto aprovechamiento de esta plataforma.

–Muchos maestros señalan que Wikipedia es más confiable en lo que tiene que ver con la historia europea que con respecto a la historia argentina.

–Hay un uso importantísimo de esta enciclopedia en la escuela media, sin embargo, en la universidad es más «tabú» y, en general, no hay citas de Wikipedia en ensayos universitarios.

–A partir de diversas investigaciones, algunos comprobaron que Wikipedia en inglés es mucho más importante que en español.

—Una gran deuda que tiene Wikipedia es la historia de género, todos los que estamos en esto señalamos que debería haber más biografías de mujeres.

