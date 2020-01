Yesica, de Caá Catí a recorrer el mundo en la fragata ARA Libertad

La cabo primero Gauto ayer arribó al puerto de Mar del Plata tras cinco meses navegando por aguas intercontinentales. “Los puertos que más disfruté fueron España y Portugal; la cultura y el orden que tienen allí es fabuloso”, señaló. Además, recordó a familiares y amigos.

Ye­si­ca Ca­ro­li­na Gau­to es ca­bo pri­me­ro de mar de la Ar­ma­da Ar­gen­ti­na, es oriun­da de Caá Ca­tí y des­de ha­ce sie­te años in­te­gra esa fuer­za. La jo­ven hoy re­gre­sa del 48´ Via­je de Ins­truc­ción por el mun­do a bor­do de la fra­ga­ta ARA “Li­ber­tad”, que par­tió el pa­sa­do 17 de agos­to.

Es su se­gun­da ex­pe­rien­cia en re­co­rrer los ma­res del ‘”glo­bo” y en la pre­via a su arri­bó a Mar del Pla­ta, na­rró su his­to­ria de vi­da y ex­pe­rien­cias en esa fuer­za na­cio­nal.

“Es­tar en la fra­ga­ta es un sue­ño cum­pli­do”, ex­pre­só la ca­a­ca­te­ña. Se­gún sus pro­pias pa­la­bras, en 2013, Ye­si­ca de­jó de cur­sar el pro­fe­so­ra­do en His­to­ria pa­ra in­gre­sar a la Ar­ma­da. Na­rró que des­de su ciu­dad na­tal sin­tió cu­rio­si­dad por la Ins­ti­tu­ción al ver un fo­lle­to que te­nía una per­so­na, mien­tras via­ja­ba en co­lec­ti­vo ha­cia el ins­ti­tu­to ter­cia­rio al que asis­tí­a.

Su pri­me­ra re­ac­ción fue lla­mar a una de sus her­ma­nas que vi­ve en Itu­zain­gó, Bue­nos Ai­res, pa­ra pre­gun­tar­le dón­de que­da­ba la De­le­ga­ción Na­val y, sin per­der tiem­po, ese mis­mo día se acer­có en bus­ca de la in­for­ma­ción que ne­ce­si­ta­ba.

“En la ofi­ci­na me ex­pli­ca­ron to­do, me die­ron la do­cu­men­ta­ción que te­nía que pre­sen­tar, los exá­me­nes que de­bía ren­dir y a los dí­as de­jé el pro­fe­so­ra­do pa­ra ins­cri­bir­me en la Ar­ma­da”, re­cor­dó.

Pa­ra sor­pre­sa de su fa­mi­lia, ami­gos y com­pa­ñe­ros del ins­ti­tu­to, rin­dió bien los exá­me­nes e in­gre­só a la Es­cue­la de Su­bo­fi­cia­les de la Ar­ma­da Ar­gen­ti­na (ES­SA), en bus­ca de su in­de­pen­den­cia.

“Cuan­do me lla­ma­ron y me die­ron la no­ti­cia le avi­sé a mi cu­ña­da y a mi ma­má, y se pu­sie­ron muy con­ten­tas, al igual que el res­to de mi fa­mi­lia. No fue di­fí­cil pre­pa­rar­me ni ale­jar­me de mi ho­gar por­que es­ta­ba se­gu­ra de mi de­ci­sión y to­dos me apo­ya­ron. Te­nía el buen pre­sen­ti­mien­to de que iba a in­gre­sar‘”, con­tó a la pu­bli­ca­ción na­val Mar Aden­tro.

Gau­to se crió en el cam­po jun­to a sus abue­los Sil­via y Es­te­ban, a 25 ki­ló­me­tros de la ciu­dad de Caá Ca­tí. Ellos es­tu­vie­ron pre­sen­tes en la ce­re­mo­nia de egre­so y siem­pre han de­mos­tra­do or­gu­llo por sus lo­gros.

“Mi fa­mi­lia es muy nu­me­ro­sa. Mi ma­má es Mi­riam, pe­ro des­de chi­qui­ta me cria­ron mis abue­los, por lo tan­to los hi­jos de mis abue­los, mis tí­os, son pa­ra mi mis her­ma­nos; más los hi­jos que tu­vie­ron mis pa­dres”, ex­pli­có.

En el cam­po fi­na­li­zó la pri­ma­ria, en la Es­cue­la Nº 490 “Mar­ce­li­no A. Eli­zon­do”, y el se­cun­da­rio lo hi­zo en Co­rrien­tes, ca­pi­tal. “Mi ho­gar que­da a tres ho­ras de Ca­pi­tal y cuan­do me ins­cri­bí pa­ra ha­cer la se­cun­da­ria me que­dé en ca­sa de uno de mis her­ma­nos y los fi­nes de se­ma­na re­gre­sa­ba al cam­po, apro­ve­chan­do una be­ca eco­nó­mi­ca que usa­ba pa­ra el trans­por­te y las fo­to­co­pias”, en­fa­ti­zó.

Cuan­do in­gre­só a la Ar­ma­da y lle­gó el mo­men­to de via­jar, se des­pi­dió de su fa­mi­lia y re­co­rrió más de 1.500 ki­ló­me­tros has­ta la Ba­se Na­val Puer­to Bel­gra­no, ubi­ca­da al Sur de la pro­vin­cia de Bue­nos Ai­res.

“El pri­mer pe­rí­o­do en la ES­SA no fue fá­cil, pe­ro tra­ta­ba de con­cen­trar­me y no ex­tra­ñar, por­que ha­bía mo­men­tos que a mu­chos los lle­va­ron a aban­do­nar, pe­ro yo que­ría con­ti­nuar y re­ci­bir­me”, re­me­mo­ró con nos­tal­gia.

Cuan­do egre­só con su es­pe­cia­li­dad asig­na­da en Mar, fue des­ti­na­da al des­truc­tor ARA “Sa­ran­dí” y lue­go es­tu­vo en la lan­cha rá­pi­da ARA “In­tré­pi­da”. “En los ’bu­ques gri­ses’ se apren­de de la es­pe­cia­li­dad y en las dos uni­da­des de la Flo­ta de Mar que es­tu­ve ad­qui­rí bue­nos co­no­ci­mien­tos por par­te de mis pa­res y su­bo­fi­cia­les más an­ti­guos”, co­men­tó.

Res­pec­to a su es­pe­cia­li­dad ad­mi­te que le gus­ta y le re­sul­ta in­te­re­san­te. “Es un tra­ba­jo que re­quie­re de gran fuer­za de­pen­dien­do la ac­ti­vi­dad, pe­ro a mi me gus­ta tra­ba­jar con he­rra­mien­tas, pin­tu­ra y apren­der de las ma­nio­bras. Hay mu­cho com­pa­ñe­ris­mo y se com­par­ten mu­chas co­sas”.

Lue­go de los bu­ques de gue­rra, a fi­nes del 2017 lle­gó el pa­se a la fra­ga­ta ARA “Li­ber­tad”, im­pen­sa­do pa­ra ella.

“El año pa­sa­do fue mi pri­mer año a bor­do de la fra­ga­ta, me in­cor­po­ré un mes más tar­de que el res­to, pe­ro su­pe re­la­cio­nar­me muy bien con to­dos. Ese año me to­có de­sem­pe­ñar­me en el pa­ñol y fue un lu­gar don­de apren­dí bas­tan­te”.

Su se­gun­do año a bor­do del bu­que es­cue­la, el año pa­sa­do, le dio nue­vas he­rra­mien­tas. “Es­te año es­tu­ve más se­gu­ra. Ten­go la ex­pe­rien­cia de a bor­do y la nue­va fun­ción que cum­plí en la cu­bier­ta me dio más co­no­ci­mien­tos en la es­pe­cia­li­dad y la po­si­bi­li­dad de ser ga­vie­ra del pa­lo trin­que­te”, di­jo con or­gu­llo.

Pa­í­ses, cul­tu­ras e idio­sin­cra­sias

Lo que más le gus­tó a Ye­si­ca de la fra­ga­ta fue la po­si­bi­li­dad de co­no­cer otros pa­í­ses y dis­fru­tar de sus cul­tu­ras. “Los puer­tos que más dis­fru­té fue­ron Es­pa­ña y Por­tu­gal; la cul­tu­ra y el or­den que tie­nen es fa­bu­lo­so. Pa­ra mi es­tar en la fra­ga­ta es un sue­ño cum­pli­do y es­te via­je por Eu­ro­pa, es lo me­jor que me pu­do pa­sar; sien­to mu­cho or­gu­llo per­so­nal”, con­clu­yó la jo­ven ma­ri­na co­rren­ti­na.

Unas 17 mil millas náuticas y 16 puertos

El 48´ Via­je de Ins­truc­ción de la fra­ga­ta ARA “Li­ber­tad”, en el que re­co­rrió el mun­do la pro­ta­go­nis­ta de la his­to­ria de vi­da hoy di­fun­di­da por épo­ca, es­tu­vo al man­do del ca­pi­tán de Na­vío Juan Car­los Ro­may.

Lle­vó a bor­do a 48 guar­dia­ma­ri­nas en co­mi­sión de las pro­mo­cio­nes Nº 148 del Cuer­po Co­man­do Es­ca­la­fón Na­val, la Nº 83 de In­fan­te­ría de Ma­ri­na y la Nº 104 del Cuer­po Pro­fe­sio­nal Es­ca­la­fón In­ten­den­cia, quie­nes se su­ma­ron a la do­ta­ción com­pues­ta por una Pla­na Ma­yor de 26 ofi­cia­les y por 191 su­bo­fi­cia­les, ade­más de in­vi­ta­dos es­pe­cia­les.

La fra­ga­ta se con­vir­tió en su ca­sa, los com­pa­ñe­ros de tra­ba­jo en miem­bros de la fa­mi­lia y la la­bor de to­dos los dí­as, en el mar co­mo es­ce­na­rio.

El iti­ne­ra­rio pre­vis­to de­man­dó al­re­de­dor de 17 mil mi­llas náu­ti­cas en un re­co­rri­do por Sal­va­dor de Ba­hía (Bra­sil), San­ta Cruz de Te­ne­ri­fe, Ro­ta y Cá­diz (Es­pa­ña), Lis­boa (Por­tu­gal), Brest (Fran­cia), Am­be­res (Bél­gi­ca), Lon­dres (Rei­no Uni­do), Du­blin (Ir­lan­da), Bos­ton (E­EUU), Mia­mi (E­EUU), Brid­ge­town (Bar­ba­dos), Re­ci­fe y Río de Ja­nei­ro Ja­nei­ro (Bra­sil) y Mon­te­vi­deo (U­ru­guay) pa­ra fi­na­li­zar ayer en Mar del Pla­ta.