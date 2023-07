Aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul están separados

Crecen los rumores de que la cantante y el futbolista habrían terminado su relación.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul enfrentan rumores de separación tras más de un año de relación. Desde hace algunas semanas circula la versión de que el futbolista y la cantante estarían en crisis.

Paula Varela confirmó en sus redes sociales que la pareja habría llegado a su fin tras las distintas versiones que circularon al respecto. “Último momento! Tini y De Paul separados”, escribió la panelista de Socios del Espectáculo.

Luego de publicar la noticia, la periodista aseguró que tenía información sobre la separación y no estaba mintiendo. “¡Y no es pavada de las redes! Eso no es periodismo. ¡Esto es Información!”, aseguró Varela.

La periodista amplió la información y aseguró que está “confirmadísimo”. “Hasta ayer estaban peleados, espero que no se hayan amigado entre ayer y hoy, pero vamos a confirmar la separación de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel”, sostuvo en su programa ‘¿Qué pretende usted de mí?’.

Paula Varela explicó que la separación no se debería a la falta de amor sino a las distintas etapas de la vida en las que están. “Él es padre y está en otra etapa de la vida. Ella tiene muchas cosas por delante, ella había contado algunos temas de su salud. Fueron muchas cosas que los distanciaron y están en ese momento de elegir caminos”, detalló.

Los rumores que afirmaban que esta pareja se había terminado comenzaron en redes sociales cuando los usuarios de Instagram identificaron que ya no interactuaban en redes. Acostumbrados a intercambiar “me gusta” y comentarios, en las anteúltimas dos publicaciones de la cantante Rodrigo de Paul no dejó su ‘like’.

“Yo no quiero alarmarlos, pero Rodri no le dio like a las últimas dos fotos de Tini y él siempre le daba like a todas sus fotos”, expuso la cuenta de Instagram ‘@Lomaspopu.com’. “Al igual que ella él, Tini siempre le daba like a todas sus publicaciones”, añadió.

