Benjamín Vicuña opinó sobre el debut musical de la China Suárez y sorprendió a todos

A días de haberse estrenado “El Juego del Amor”, el actor chileno reconoció no haber escuchado la canción de su ex pareja.

Pocos días después del estreno de la canción debut de la China Suarez junto a Santiago Celli, “El Juego del Amor”, Benjamin Vicuña, ex pareja de la cantante y padre de dos de sus hijos Magnolia y Amancio, habló sobre el nuevo tema y reconoció no haberlo escuchado.

A la salida del estreno teatral de Closer, la obra de Gonzalo Valenzuela, Sofía Gala, Juan Gil Navarro y Carolina Peleritti, un móvil de Socios del Espectáculo le consultó al actor chileno sobre el debut de la China Suárez en el mundo de la música y sorprendió con su respuesta. “Sabes que no, no lo he escuchado todavía”, respondió el protagonista de El Primero de Nosotros.

Sin embargo, le deseó buena suerte y agregó: “Sé por supuesto que es su lanzamiento y la mejor, pero no tuve la suerte de escucharlo”. Ante esta respuesta, el movilero le consultó si sigue teniendo vínculo con su ex pareja. “Obvio, para toda la vida, por los chicos, que es lo más importante”, reveló.

El actor actualmente está en pareja con Eli Sulichín desde hace varios meses y parece haber dejado atrás su última relación. “Estoy de novio, la conocí en el bautismo de mi hijo, pero con otros tiempos; esto empezó hace seis o siete meses y estamos en otro momento de la vida”, confesó en PH, el programa de Andy Kusnetzoff.

Por otra parte, la China Suárez dio inicio a su carrera como cantante solista en colaboración con el musico cordobés Santiago Celli. También, volvió a cantar arriba de un escenario después de muchos años para la presentación de la canción «El Juego del Amor».

Fuente: NA