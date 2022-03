Boca logró un trabajado triunfo por Copa Argentina, en un partido que se abrió en el final

Venció 4 a 1 a Central Córdoba de Rosario. El equipo que milita en la Primera C aguantó con uñas y dientes en gran parte del encuentro, pero el Xeneize consiguió doblegarlo con un doblete de Orsini y tantos de Luis Vázquez y Zeballos, de penal.

Boca logró hoy un trabajado triunfo por 4 a 1 sobre Central Córdoba de Rosario, que milita en la Primera C, en el estadio «Mario Alberto Kempes» de Córdoba para clasificarse a los 16avos. de final de la Copa Argentina, en un partido que se le abrió sobre el cierre.

El «Xeneize» comenzó con una clara superioridad de la mano del debutante Óscar Romero, autor de la asistencia para el gol de Nicolás Orsini a los 13 minutos de la etapa inicial, y tuvo una seguidilla de situaciones que dilapidó por falta de eficacia y por el formidable nivel del arquero Matías Giroldi.

No obstante, Central Córdoba resistió y se mantuvo en partido, al punto que empezó a crecer y emparejar el trámite del juego hasta llegar al empate con un cabezazo de Guido Di Vanni a los 25 minutos.

Ya en el complemento, el conjunto de Battaglia siguió con marcadas dificultades a la hora de definir y su rival aguantó con uñas y dientes, pero Orsini volvió a vencer a Giroldi a los 21 minutos de la parte final y Luis Vázquez hizo lo propio a los 34.

En el último suspiro, además, Exequiel Zeballos ejecutó un penal que él mismo generó para darle a Boca la obligada victoria por 4 a 1, pese a que le costó mucho más de lo esperado en la previa del duelo.

De esta manera, el defensor del título se medirá en la próxima instancia con el vencedor del cruce que protagonizarán Ferro, elenco que disputa la Primera Nacional, y J.J. Urquiza, que juega en la Primera B Metropolitana.

Copa Argentina.

32avos. de Final.

Boca – Central Córdoba (Rosario).

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba).

Árbitro: Jorge Baliño.

Boca: Javier García; Eros Mancuso, Nicolás Figal, Gastón Ávila, Frank Fabra; Gabriel Vega, Esteban Rolón, Guillermo Fernández, Óscar Romero; Eduardo Salvio y Nicolás Orsini. DT: Sebastián Battaglia.

Central Córdoba (Rosario): Matías Giroldi; Gonzalo Ríos, Paulo Killer, Ignacio Bogino, Maximiliano Saucedo; Gonzalo Gómez, Gianfranco Alegre, Agustín Musso, Tomás Gaitán, Bautitas Carrera y Guido Di Vanni. DT: Juan Rossi.

Goles en el primer tiempo: 13m. Nicolás Orsini (B); 25m. Guido Di Vanni (C).

Goles en el segundo tiempo: 21m. Nicolás Orsini (B); 34m. Luis Vázquez (B); 48m. Exequiel Zeballos (B).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Cristian Medina por Esteban Rolón (B) y Pedro Velurtas por Eros Mancuso (B); 18m. Luis Vázquez por Gabriel Vega (B), Exequiel Zeballos por Eduardo Salvio (B) y Nicolás González por Tomás Gaitán (C); 22m. Alejo Osella por Gonzalo Ríos (C), Antonio Kaial por Agustín Musso (C) y Franco Sarco por Gonzalo Gómez (C); 29m. Juan Cobelli por Gianfranco Alegre (C); 37m. Óscar Romero por Juan Ramírez (B).

Fuente: Noticias Argentinas