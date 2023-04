Boca perdió sobre el final ante Colón y sigue sin poder ganar de local

El equipo santafecino cortó una racha de 12 partidos sin ganar y consiguió el primer triunfo en el campeonato.

Boca perdió por 2 a 1 con Colón en el estadio Alberto J. Armando en el marco de la décima fecha del torneo de la Liga Profesional y alcanzó su tercer partido sin poder ganar en condición de local, con dos derrotas y un empate.

Con los goles de Ramón Ábila y Andrew Teuten, Colón obtuvo su primera victoria en lo que va del torneo y cortó una mala racha de 12 encuentros sin conocer el triunfo. Además salió de la última posición de la tabla.

En apenas un minuto de partido y tras un error de Nicolás Valentini en el despeje y un mal cabezazo de Agustín Sandez en el área, «Wanchope» Ábila tomó el rebote y definió ante la marca de Sandez para el 1 a 0, bien pegada al palo, pero el ex delantero de Boca no festejó el gol y pidió disculpas.

El transcurso de la primera mitad fue mejor para Boca que tuvo casi todo el tiempo la pelota y se animó a meterse en el área rival, pero no tuvo la precisión ni eficacia como para igualar el encuentro.

Con un Colón replegado atrás para la segunda parte, Boca fue buscando el hueco con pases a los laterales, para intentar romper la sólida defensa de la visita y, en una de las tantas llegadas, Romero igualó el encuentro por medio de un zurdazo que no pudo controlar Ignacio Chicco.

Minutos más tarde, tras una mala jugada en campo de Colón, Boca perdió la pelota, Juan Álvarez tomó la batuta, descargó con Baldomero Perlaza que lo vio solo al uruguayo Teuten, quien definió cruzado con la zurda contra el palo, sin nada que hacer para Javier García y selló el 2 a 1 final.

Esta es la síntesis de Boca vs. Colón por la décima fecha del torneo de la Liga Profesional:

Liga Profesional.

Fecha 10.

Boca – Colón.

Estadio: Alberto J. Armando.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Héctor Paletta.

Boca: Javier García; Luis Advíncula, Bruno Valdez, Nicolás Valentini, Agustín Sandez; Cristian Medina, Ezequiel Fernández, Óscar Romero; Luca Langoni, Miguel Merentiel y Norberto Briasco. DT: Mariano Herrón.

Colón: Ignacio Chicco; Gian Nardelli, Paolo Goltz, Facundo Garcés; Julián Chicco; Eric Meza, Baldomero Perlaza, Carlos Arrúa, Juan Álvarez; Santiago Pierotti y Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Goles en el primer tiempo: 1m Ramón Ábila (C).

Goles en el segundo tiempo: 30m Óscar Romero (B); 46m Andrew Teuten (C).

Cambios en el primer tiempo: 40m Joaquín Ibáñez por Arrúa (C).

Cambios en el segundo tiempo: 20m Sebastián Villa por Briasco (B); 22m Frank Fabra por Sandez (B); 29m Juan Ramírez por Medina (B); Nicolás Orsini por Merentiel (B); 35m Jorge Figal por Fabra (B); 36m Cristian Vega por J. Chicco (C); Andrew Teuten por Meza (C); 38m Lucas Acevedo por Ábila (C).

Fuente: NA