Bon Jovi adelanta un tema de su nuevo álbum

La banda estadounidense anuncia la llegada de un nuevo álbum de estudio que se llamara «Forever» y estará disponible a partir del 7 de junio de este año, mientras tanto, adelanta el single «Legendary» y revela la tracklist del nuevo disco.

a agrupación estadounidense Bon Jovi, banda del Salón de la Fama del Rock and Roll ganadora del Grammy y una de las más emblemáticas de la historia, continúa la celebración de su 40 aniversario con el lanzamiento de “Legendary”, nuevo sencillo + video disponible ahora a través de Island Records. La nueva canción prepara el escenario para el próximo álbum de estudio número 16 de Bon Jovi, “Forever”, que llegará el 7 de junio de 2024. El nuevo álbum ya está disponible para pre ordenar.

Junto con la 66ª edición anual de los Premios Grammy del mes pasado, Jon Bon Jovi fue nombrado Persona del Año de MusiCares 2024 y fue honrado con un concierto tributo de estrellas en el Centro de Convenciones de Los Ángeles con Bruce Springsteen, Shania Twain, Melissa Etheridge, Sammy Hagar, Jason Isbell, Jelly Roll, Pat Monahan de Train y muchos otros.

“Este álbum es un regreso a la alegría. Desde su composición, a través del proceso de grabación, esto es subir el volumen, siéntete bien Bon Jovi”, dijo Jon Bon Jovi.

La conmemoración del 40 aniversario de Bon Jovi continúa esta noche en la Conferencia SXSW, cuando HULU estrena “Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story”. La serie documental de cuatro partes que abarca toda su carrera tendrá su debut oficial en HULU el 26 de abril. Esta es la primera serie documental sobre la historia de la banda que se ha realizado con la plena cooperación de todos los miembros pasados y presentes de Bon Jovi. La serie documental es una producción de ROS, el estandarte del cineasta Gotham Chopra.

“Forever” tendrá el siguiente tracklist:

1. Legendary

2. We made it look easy

3. Living proof

4. Waves

5. Seeds

6. Kiss the bride

7. The people’s house

8. Walls of Jericho

9. I wrote you a song

10. Living in paradise

11. My first guitar

12. Hollow man

Compartimos a continuación el single adelanto:

Fuente: CMTV