Comienza el juicio oral contra Sebastián Villa por violencia de género

La víctima, Daniela Cortes, lo denunció en abril de 2020 por golpes y amenazas. Si lo encuentran culpable podría tener una pena de hasta seis años de prisión.

Comienza el juicio oral contra el jugador de Boca Juniors, Sebastián Villa, por golpes y amenazas contra su expareja. Este lunes llevará adelante en el Juzgado Correccional N°2 de Lomas de Zamora a cargo de la jueza Claudia Dávalos.

La denuncia de Daniela Cortes fue realizada el 28 de abril de 2020 luego de publicar imágenes en sus redes sociales que mostraban las heridas que sufrió producto de la agresión del futbolista en la casa de Canning.

Después de tres años, este lunes se dará por iniciada la primera audiencia presencial que continuará el próximo miércoles. Es por este motivo que Villa no podrá asistir a los entrenamientos del Xeneize.

El futbolista está imputado por los delitos de lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género. Si el Juzgado lo encuentra culpable podría recibir una pena de hasta seis años de prisión.

Fernando Burlando, abogado de la víctima, señaló que a partir de la denuncia Villa tuvo una perimetral. Durante el proceso de investigación se realizaron pericias psicológicas y pisquiátricas que denotaron ser más que importantes para la elevación a juicio oral.

Otra denuncia en contra de Sebastián Villa

En esta ocasión el futbolista enfrentará un nuevo juicio, esta vez por abuso sexual con acceso carnal contra la joven de 26 años, Tamara Doldán, en una fiesta.

Si la Justicia lo encuentra culpable por el delito denunciado podría recibir una pena de hasta 15 años de cárcel.

Tamara Doldán realizó entrevistas en televisión y en una de ellas relató: «Esa noche fui a un hospital porque me dolía el vientre, me costaba caminar, y me daba mucha vergüenza contarle a alguien donde me dolía, pero sabía que lo necesitaba porque estaba mal«.

«Me ofrecieron 5000 dólares. Félix, que es su mano derecha y amigo, me dijo del dinero para borrar todo. Además me quisieron presionar. Me pidieron los nombres de los médicos que me habían atendido en el hospital Penna. Para mí, son como una mafia gigante”, sostuvo la víctima.

Aunque Villa quedó imputado por abuso sexual el juez de Garantías de Lomas de Zamora, Javier Martín Maffucci Moore, rechazó el pedido de detención solicitado por la defensa.

Sobre las denuncias y su rol en Boca Juniors, Tamara respondió: «Siento dolor al verlo jugar. Yo no puedo decidir. Lo único que le pido a Boca, y a todos, es un poco de empatía y de respeto. ¿Por qué lo tienen que inflar tanto? Por lo menos, no sé, que sean un poco más empáticos”.

Fuente: NA