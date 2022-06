Con críticas a Cristina Kirchner, Kulfas presentó su renuncia Casa Rosada y se despidió del Presidente

El ex ministro se reunió durante casi una hora con Alberto Fernández, quien el sábado le pidió su salida de la gestión tras las críticas de Cristina Kirchner. Presentó una extensa carta con críticas a Cristina Kirchner.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se reunió hoy durante casi una hora con el presidente Alberto Fernández para hacer oficial su renuncia al cargo y ordenar su salida del Gobierno, mientras que difundió una carta en la que ratificó sus dichos sobre la licitación del gasoducto Néstor Kirchner que motivó el enojo de Cristina Kirchner y su desplazamiento.

«Vine a darle un abrazo al Presidente, a quien tengo un afecto personal y traerle la renuncia, es todo lo que tengo para decirles», sostuvo Kulfas en breves declaraciones a los periodistas acreditados en la Casa Rosada.

El ahora ex funcionario llegó a Casa de Gobierno acompañado por su hijo y tras la reunión con Fernández se despidió también del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y de la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

Pero instantes después de abandonar la Rosada, Kulfas difundió una contundente y extensa carta de despedida, de 14 páginas, en la que ratificó sus dichos de que la licitación de la compra de caños para la obra del gasoducto fue «a medida» de la empresa Techint y la realizaron funcionarios que responden a la Vicepresidenta.

«Si algo cabe reprocharse respecto al contenido nacional de los insumos del gasoducto, eso debe atribuirse pura y exclusivamente a las características de la licitación realizada por la empresa IEASA, cuyos miembros, al igual que el equipo de la Secretaría de Energía, responden políticamente a la Sra. Vicepresidenta», escribió el saliente ministro.

Además, dijo que sus declaraciones fueron a la prensa en on the récord: «Fueron declaraciones que realicé en ON, y que quedaran registradas por la radio AM 750 y formuladas ante varios periodistas allí presentes. Huelga adicionar la injusta acusación que la Sra. Vicepresidenta le formulara al señalarle que usted tiene que ‘utilizar la lapicera’ para forzar un mayor contenido nacional cuando dichas decisiones fueran adoptadas por IEASA«, planteó.

Kulfas aludió directamente a Cristina Kirchner; responsabilizando a los funcionarios del área de Energía, que responden a sus indicaciones, por las demoras en el inicio de las obras, y calificó como «internismo exasperante» lo sucedido en esa Secretaría.

«El sector energético es una de las llaves para resolver nuestros problemas de restricción externa. Estamos hablando de un potencial exportador de US$30.000 millones. Una vez más los avances fueron lentos, signados por un internismo exasperante dentro del propio equipo de la Secretaría de Energía, es decir, internismo dentro del internismo», indicó el ex funcionario.

«Se produjeron las demoras del caso en el inicio del gasoducto Néstor Kirchner, que ojalá pueda iniciarse rápidamente porque representa una posibilidad concreta de lograr el autoabastecimiento gasífero y luego avanzar en la estrategia exportadora, pero se ha perdido tiempo muy valioso que nos cuesta millones de dólares en importaciones», se quejó Kulfas en la carta.

El viernes, durante el acto por los 100 años de YPF, la Vicepresidenta le pidió al Presidente que use «la lapicera» para que Techint «traiga su producción al país», lo que motivó la reacción de KUlfas días después.

Se trata de uno de los funcionarios apuntados históricamente por la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien ahora lo acusó de armar una operación de prensa en su contra.

Fuente: NA