Con la mente en la Copa, un Boca muleto buscará sumar de local ante Banfield

El equipo dirigido por Sebastián Battaglia quiere recuperarse tras la derrota frente a Unión.

Boca recibirá noche a Banfield en La Bombonera en el marco de la sexta jornada de la Liga Profesional y lo hará con un equipo alternativo pensando en la Copa Libertadores, pero sin querer ceder terreno en el torneo local. El encuentro tendrá lugar en el estadio Alberto J. Armando desde las 21:30, el árbitro será Darío Herrera y a cargo del VAR estará Héctor Paletta, y el partido contará con la televisación de ESPN Premium.

Boca llega luego de la derrota como local por 2 a 1 frente a Unión de Santa Fe y el posterior empate sin goles en su visita a Corinthians por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Justamente, con el partido de vuelta del certamen continental que se avecina, el entrenador Sebastián Battaglia optaría por un equipo alternativo para recibir a Banfield.

El defensor Agustín Sández, quien estuvo en San Pablo porque no pudo jugar Frank Fabra por acumulación de tres tarjetas amarillas, sería de la partida desde el inicio, mientras que la vuelta más resonante es la Gastón Ávila, que no venía siendo tenido en cuenta por los problemas de renovación de su contrato.

Por su parte, Banfield viene de igualar 1 a 1 como local frente a Barracas Central, intentará retomar la senda del triunfo y estirar su racha de cuatro partidos sin conocer la derrota.

La única duda que no despejó el técnico Claudio Vivas pasa en la defensa, ya que esperará hasta último momento si Dylan Gissi puede estar en el once titular o no, ya que, debió abandonar el encuentro frente al «Guapo» y, en caso de que se confirme su baja, quien ingresaría en su lugar sería el venezolano Luis Mago.

Las siguientes son las probables formaciones y otros detalles del encuentro:

Boca: Javier García; Marcelo Weigandt, Gabriel Aranda, Gastón Ávila, Agustín Sández; Cristian Medina, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Aaron Molinas; Luca Langoni y Luis Vázquez. DT: Sebastián Battaglia.

Banfield: Enrique Bologna; Emanuel Coronel, Dylan Gissi o Luis Mago, Alejandro Maciel, Luciano Abecasis; Matías González, Matías Romero, Nicolás Domingo, Agustín Urzi; Giuliano Galoppo; Ramiro Enrique. DT: Claudio Vivas.

Estadio: Alberto J. Armando.

Alberto J. Armando. Árbitro: Darío Herrera.

Darío Herrera. VAR: Héctor Paletta.

Héctor Paletta. Hora de inicio: 21:30

21:30 TV: ESPN Premium.

Fuente: NA