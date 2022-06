Con un flojo desempeño, River no pasó del empate frente a Atlético Tucumán

El equipo local fue superior, pero no logró trasladarlo al marcador e igualó 0 a 0 frente a la escuadra de Tucumán.

River no tuvo un buen desempeño y no pudo pasar más del empate 0 a 0 frente a Atlético Tucumán en un discreto encuentro disputado esta noche, en el estadio Más Monumental, en el marco de la segunda fecha de la Liga Profesional.

El equipo local, muy lejos de su nivel, no redondeó una buena noche y no pudo doblegar a un rival que apostó a defenderse y se llevó un valioso empate en su visita.

Desde el inicio, River propuso su juego y exprimió al máximo su idea futbolística, en la cual fue el dueño -sin atenuantes- del dominio de la pelota ante un rival que apostó por replegarse en su campo y con líneas compactas para sufrir lo menos posible y aprovechar un posible contragolpe.

Fue muy poco lo que demostró Atlético Tucumán, el cual su planteo defensivo le funcionó, pero el contragolpe quedó en el debe, sin embargo, la mejor situación del partido llegó por parte del «Decano» y desde su propio campo, ya que Joaquín Pereyra vio adelantado a Franco Armani y casi da la primera sorpresa en el estadio Más Monumental.

Por otra parte, el local con el correr de los minutos mantuvo su dominio táctico, pero careció de ideas y movilidad ofensiva – algo que no es común en el equipo Millonario- y pese que a que determinados momentos encontró los espacios, chocó con sus limitaciones ya que quienes pisaron el área fueron los laterales y no tuvieron buenas resoluciones.

Pese al flojo desempeño que mostró en la primera etapa, en el cierre de la misma, por medio de Esequiel Barco tuvo la posibilidad de abrir el marcador, pero una gran acción del arquero boliviano Carlos Lampe, sentenció un descanso sin emociones.

Ya en complemento, River mejoró con el ingreso de Pochettino, quien se mostró más activo y determinante -a la hora de tomar decisiones- que Palavecino, y dejó en dos oportunidades a Elías Gómez con posibilidades concretas, sin embargo, nuevamente Lampe se lució.

En lo táctico, el equipo de Gallardo borró con la posesión del balón, ya que la diferencia entre uno y otro era abismal y el equipo de Tucumán se volvió más vulnerable en la defensa y sufrió más de la cuenta.

Ya en el final del encuentro, River explotó la banda izquierda con Gómez, que fue el jugador más peligro del equipo y asistió en varias ocasiones a Julián Álvarez y Braian Romero, quienes se mostraron muy imprecisos y Lampe agigantó su figura con notables tapadas.

La siguiente es la síntesis del partido:

Liga Profesional.

Fecha 2.

River (0) – (0) Atlético Tucumán.

Estadio: Más Monumental.

Árbitro: Fernando Espinoza

VAR: Hernán Mastrángelo.

River: Franco Armani; Andrés Herrera, Jonatan Maidana, González Pirez, Elías Gómez; Enzo Pérez; Santiago Simón, Enzo Fernández, Agustín Palavecino; Julián Álvarez y Esequiel Barco. DT: Marcelo Gallardo.

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Ciro Rius, Bruno Bianchi, Manuel Capasso, Gabriel Risso Patrón; Ramiro Carrera, Guillermo Acosta, Martín Garay, Joaquín Pereyra; Cristian Menéndez y Augusto Lotti. DT: Lucas Pusineri.

Cambios en el segundo tiempo: 14m J.Paradela por Barco (R), T.Pochettino por Palavecino (R); 24m I.Puch por Lotti (AT), R.Tesuri por Pereyra (AT); 36m B.Romero por Simón (R), M.Orihuela por Rius (AT); 45m L.Heredia por Menéndez (AT), G.Romero por Carrera (AT).

Fuente: NA