Con un jugador menos, River rescató un valioso punto ante Atlético Tucumán

En Tucumán, el Millonario y el Decano igualaron 1 a 1.

River Plate igualó 1 a 1 ante Atlético Tucumán de visitante en un partido correspondiente a la decimacuarta fecha de Liga Profesional y suma un punto clave para tomar distancia, para afianzarse en la punta del certamen.

Los goles fueron de Mateo Coronel a los 17 de la parte inicial para el local, mientras que Joaquín Pereyra convirtió en contra a los 41 del complemento, sellando el empate en Tucumán.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Martín Demichelis suma 34 puntos, como unico líder del campeonato. Mientras que Atlético Tucumán quedó con 14 puntos y dejó escapar tres puntos fundamentales para esquivar disputa por la permanencia.

En una intensa primera parte, River arrancó dominando el juego, aunque careció de profundidad en los metros finales ante un rival que aprovechó los errores en la salida visitante.

A los 10 minutos, una jugada de Wilson Ibarrola que fue disputada con Robert Rojas y terminó con el jugador del Decano en el piso, y ante el reclamo de todo el público local, Fernando Rapallini juzgó correctamente que no había infracción.

Cuatro minutos después, Mateo Coronel se sacó de encima a Jonatan Maidana y realizó un disparo potente contra Franco Armani, y puso el 1 a 0 en Tucumán.

El partido se empezó a calentar, cuando después del gol, el juez recibió la llamada del VAR por parte de Yael Falcón Pérez por posible infracción previa al gol, pero todo quedó descartado.

A los 21, José Paradela se fue expulsado por doble amarilla, por un manotazo contra Joaquín Pereyra y se perderá el Superclásico ante Boca Juniors. River con 10.

En los minutos finales, River volvió a tomar el control y Atlético apostó al contragolpe, pero le falta de eficacia se notó y sufrió el retroceso en cada pérdida.

Ya en el complemento, River intentó manejar la pelota, ante un Atlético Tucumán que buscaba arrinconarlo para poder arrinconarlo y sufrió de pelota parada, la más clara de

Marcelo Estigarribia que conectó de cabeza un tiro libre ejecutado sobre la banda izquierda, el tiro paso cerca del palo.

A los 38 minutos, el Decano tuvo la chance para liquidarlo de la mano de Joaquín Pereyra, quien remató desviado ante la valla Millonaria.

El mismo mediocampista fue quien a los 41 minutos, queriendo rechazar, peina en contra y al segundo palo un córner desde la izquierda. Y sella el 1 a 1 en el José Fierro.

En la próxima fecha, River recibirá a Boca por el Superclásico en el Monumental, el próximo domingo 7 a las 17.30. Por otro lado, Atlético Tucumán visitará a Belgrano el sábado 6 a las 18.

Esta es la sintesis de Atlético Tucumán vs. River por la Liga Profesional 2023:

Liga Profesional 2023

Fecha 14

Atlético Tucumán (1) vs. River (1)

Estadio: Monumental José Fierro

Árbitro: Fernando Rapallini

VAR: Yael Falcón Pérez

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Nicolás Romero, Wilson Ibarrola; Renzo Tesuri, Adrián Sánchez, Guillermo Acosta, Joaquín Pereyra; Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia. DT: Lucas Pusineri.

River: Franco Armani; Robert Rojas, Jonatan Maidana, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Santiago Simón, Agustín Palavecino, Tomás Castro Ponce, José Paradela; Pablo Solari y Salomón Rondón. DT: Martín Demichelis.

Gol en el primer tiempo: 15m Mateo Coronel (AT)

Gol en el segundo tiempo: 41m Joaquín Pereyra en contra (AT)

Cambios en el segundo tiempo: (Inicio) M. Casco por R. Rojas (R), 25m L. Beltran por M. Borja y E. Barco por S. Rondon (R), 26m H.D.La Fuente por R. Tesuri y B. Guille por M. Coronel (AT), 27m I.M. Puch por M. Estigarribia (AT), 39m F.Di Franco por G. Acosta (AT), 39m M. Suarez por S. Simon (R), 40m M. Herrera por E. Gomez (R)

Incidencias en el primer tiempo: 21m Expulsado José Paradela por doble amarilla (R)

Fuente: NA