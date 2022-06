Conmoción en EEUU: hallan al menos 46 cadáveres en un camión en Texas

Al menos 46 cadáveres, entre ellos algunos niños, fueron hallados este lunes en el interior de un camión en el sur de Texas, y las autoridades sospechan que se trata de inmigrantes que cruzaron la frontera desde México.

Otras 15 personas que se encontraban en el camión, que tiene patente estadounidense, fueron llevadas a hospitales de la ciudad de San Antonio, cercana de donde se hallaron los cuerpos. De acuerdo con distintas agencias internacionales, tres personas fueron detenidas.

Una de las hipótesis apunta a que podrían haber fallecido por asfixia o como consecuencia de las altas temperaturas mientras viajaban hacinados y encerrados.

El hecho se descubrió en Cassin Drive y Quintana Road, en el sudoeste de San Antonio, a unos 240 kilómetros de la frontera con México, donde la temperatura promedio de los últimos días fue de 37º.

El Departamento de Seguridad Nacional esperaba hacerse cargo de la investigación y de hecho un equipo llegó a la escena a la espera de las órdenes oficiales.

El gobernador de Texas Greg Abbott culpó por las muertes al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. “Estas muertes son consecuencia de su política de fronteras abiertas. Muestra las consecuencias letales de no querer aplicar la ley”, escribió en su cuenta de Twitter.

At Least 42 People Found Dead Inside Truck Carrying Migrants In Texas.

These deaths are on Biden.

They are a result of his deadly open border policies.

They show the deadly consequences of his refusal to enforce the law. https://t.co/8KG3iAwlEk

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) June 28, 2022