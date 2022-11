«De nuevo en casa»: Martín Demichelis firmó su contrato y es el nuevo entrenador de River

El ex defensor afronta el desafío de reemplazar a Marcelo Gallardo en el banco de suplentes del Millonario.

El ex defensor Martín Demichelis firmó hoy su contrato y se convirtió en el nuevo entrenador de River, por lo que tendrá la dura misión de reemplazar a Marcelo Gallardo en el banco de suplentes del conjunto de Núñez.

«¡Bienvenido a casa! Martín Demichelis firmó su contrato acompañado por el presidente Jorge Brito y el vicepresidente Matías Patanian y se convirtió en el nuevo entrenador de River Plate«, anunció la cuenta oficial del «Millonario» en la red social Twitter.

“Hay mucha expectativa y es un momento muy lindo para presentar a Martín Demichelis. Felizmente, hoy lo tenemos al lado nuestro para hacerse cargo del plantel de Primera División”, señaló Brito en la presentación oficial de «Micho».

El manager Enzo Francescoli, por su parte, añadió: “Para mí estuvo muy claro en el momento que lo pensé y que hablé con los directivos que Martín era la persona indicada. Está aquí por su capacidad. Estoy para acompañar y es un gusto. Leonardo Ponzio me va a acompañar en la secretaría técnica. Esto es una gran familia y tratamos de tirar todos para el mismo lado. Martín es nuestra luz y lo acompañaremos”.

Luego llegó el turno de Demichelis: “Tengo muchas palabras de agradecimiento para esta grandísima institución. No tengo dudas que junto a mi grupo, que se formó con grandes seres humanos, vamos a honrar esta posición para que River siga una línea exitosa y de continuidad. Tenemos una grandísima vocación con mi equipo para seguir con este camino”.

Y agregó: “Los cimientos están firmes y altos. Le vamos a dedicar muchísimas horas para seguir la evolución de todos los jugadores, no sólo de la Primera División. Nunca dudé de venir, pese a estar una zona de confort en Europa”.

Hincha ✔️

Jugador ✔️

Técnico ✔️ Martín Demichelis, otra vez en River. ⚪❤️⚪ pic.twitter.com/z4xEcPNome — River Plate (@RiverPlate) November 16, 2022

Demichelis asumirá el cargo acompañado por Germán Lux y el recientemente retirado Javier Pinola como ayudantes de campo, los preparados físicos Flavio Pérez y Diego Riberi, y el entrenador de arqueros Alejandro Saccone.

“Si venía con cuatro o cinco alemanes, lo primero que me iban a criticar era que no estaba aggiornado con el fútbol argentino. Es la verdad. Formé un grupo con grandísima capacidad y lealtad. Con Javi (nos enfrentamos en Bayern-Nurenberg y nos encontramos en la Selección. Hoy se alinearon los planetas y se cumplió un sueño”, explicó el flamante DT.

Por último, manifestó: “Con Marcelo (Gallardo) no hablé, lo digo públicamente. Le agradezco a su cuerpo técnico porque nos han facilitado una cantidad de datos para que la transición sea mucho más fácil. Eso habla de los buenos modales. No me siento deshonrado si no veo a Marcelo en los próximos días, que viene de emociones muy fuertes. Dejémoslo en paz y tranquilo. Ya algún día se dará el encuentro».

El lunes pasado se había adelantado el Bayern Munich de Alemania, que al informar su salida de la institución afirmó que el ex defensor volvería al conjunto donde dio sus primeros pasos como jugador.

«El FC Bayern y Martín Demichelis han acordado que el entrenador del segundo equipo se traslade a su club formación, el River Plate de Buenos Aires, a petición propia, para asumir el cargo de entrenador principal. Su sucesor será Holger Seitz», publicó el conjunto alemán.

El propio Demichelis, por su parte, señaló en declaraciones al sitio oficial del elenco de Munich: «Llegué a Europa como jugador de River al FC Bayern, ahora voy en sentido contrario como entrenador. ¡Qué historia tan increíble!».

Fuente: NA