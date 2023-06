Dictan la excarcelación extraordinaria de L-Gante, pero sigue detenido

La medida tomada por el juez de Garantías Gabriel Castro queda supeditada a apelaciones.

La Justicia determinó esta tarde la excarcelación extraordinaria del cantante de cumbia Elián Valenzuela, conocido como L-Gante en la causa por «amenazas» y «privación ilegítima de la libertad», aunque seguirá detenido al menos por las próximas 48 horas.

La medida fue tomada por el juez de Garantías Gabriel Castro, a pedido de la defensa del artista, pero el beneficio contempla la posibilidad que tanto la fiscalía como el particular damnificado la apelen, ya que tienen 48 horas para hacerlo.

En caso de que la apelación se lleve a cabo, la determinación corresponderá a la Cámara de Apelaciones.

Según trascendió, la fiscal del caso, Alejandra Rodríguez, apelará la medida, lo que alejaría la posibilidad por el momento de la excarcelación.

Asimismo, según pudo averiguar Noticias Argentinas, el particular damnificado, que representa al denunciante Gastón Torres por intermedio de los abogados Leonardo Sigal y Pablo Becerra, también apelarían la determinación.

De esa manera, si se concreta esta solicitud deberán resolver la situación de L-Gante los jueces de la Cámara de Apelaciones, por lo que la situación procesal del cantante se prolongaría porque en esta instancia los magistrados se toman entre 20 y 40 días para resolver.

La resolución de la excarcelación tiene 14 páginas, entre las cuales aparece la fianza impuesta al músico que es de 20 millones de pesos.

También aparece la obligación de presentarse al Juzgado una vez al mes y la prohibición de salir del país sin la autorización de la Justicia. Asimismo, no podrá acercarse a las víctimas ni tener cualquier otro tipo de contacto con ellos.

L-Gante fue detenido hace tres semanas y justo el martes pasado el magistrado dispuso atenuar los cargos que enfrenta: le quitó al delito de amenazas los agravantes de haberse cometido con arma de fuego y contra un miembro de un poder público.

Para el magistrado, «al tratarse de una mera réplica y no poder cumplir con la función propia del aditamento que pretendía emular, a lo cual he de sumar que tampoco fue utilizada en forma impropia, no se advierte motivo para señalar que estamos ante el concepto de `arma`».

En esa resolución de 15 páginas también rechazó la excarcelación ordinaria, pero le dejó la puerta abierta a la extraordinaria, algo que finalmente otorgó el juez Castro, más allá que seguirá apresado.

El músico de la cumbia 420 fue detenido el pasado 6 de junio tras ser imputado por «privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con amenazas coactivas» a raíz de la denuncia de un empleado municipal; por «privación ilegítima de la libertad simple en concurso ideal con amenazas simples», como consecuencia de la declaración de una vecina; y por «tenencia simple de estupefacientes» debido a los 40 gramos de marihuana que encontraron durante el allanamiento en su casa ubicada en el country del Banco Provincia.

El 27 de mayo pasado amigos del cantante salieron de bailar de un boliche de General Rodríguez y varios integrantes de la denominada «MaFilia» tuvieron un altercado con un grupo, entre los que había un empleado municipal vecino del barrio porque uno de ellos casi atropella a una mujer, quien fue la otra denunciante en el caso.

Personal de la Guardia Urbana de Protección Ciudadana del Municipio de Genral Rodríguez demoró a los amigos de L-Gante y cuando el músico se enteró de lo sucedido con sus amigos, decidió actuar por su cuenta.

El músico «tomó al empleado municipal, le apuntó con una pistola, lo obligó a subir a su coche y se lo llevó», según radicó la víctima en la denuncia.

Luego, condujo unas pocas cuadras dentro del barrio Bicentenario, hasta que halló y amenazó a la segunda víctima para que ingrese a su auto, «en pos de aclarar la situación relacionada con sus amigos a la salida del local bailable».

De acuerdo a la denuncia, el músico los retuvo por 20 minutos y habría dicho: «Si no sueltan a mis amigos, no los suelto a ustedes».

Cuando L-Gante se enteró de que sus amigos «habían sido sólo identificados sin tomarse decisión de restricción de su libertad», dejó descender de su vehículo a las personas que retenía.

La denuncia fue corroborada luego por decenas de cámaras de seguridad, por la geolocalización de los teléfonos celulares y por la declaración de los policías, otros testigos y familiares de las víctimas.

Con la prueba reunida, la fiscalía solicitó la detención de Valenzuela ante el Juzgado de Garantías número 2, que convalidó el pedido y dispuso cuatro allanamientos el 6 de junio pasado, uno de ellos en el sector 1 del country del Club Banco Provincia, donde finalmente el músico fue detenido.

En los operativos secuestraron el auto BMW en cuestión, tres réplicas de armas de fuego, cinco teléfonos celulares iPhone y 40 gramos de marihuana.

Fuente: NA