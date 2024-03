El día después del hat-trick de Cavani: la película que publicó Boca y elogios hasta del «Kun» Agüero

El delantero cortó la larga sequía con tres goles ante Belgrano de Córdoba.



El delantero uruguayo Edinson Cavani se sacó la espina al convertir por triplicado en la victoria de Boca ante Belgrano de Córdoba y despertó elogios del mundo del fútbol, desde su entrenador Diego Martínez hasta Sergio «Kun» Agüero, mientras que el club publicó una «película» de su hat-trick.

«En la categoría Mejor Cortometraje, ‘No dejen de aplaudir’, una película del Club Atlético Boca Juniors», escribió la cuenta oficial de la institución junto a las imágenes de los goles del experimentado atacante.

“Román (Juan Román Riquelme) siempre me da la confianza. No hace ni un mes ni cinco que me trató de convencer para venir, ya hace casi tres años. Era una cuestión de confianza por la que quería que viniera y estoy feliz de que pueda fluir”, expresó Cavani después de anotar tras la larga sequía.

Y añadió: “Se nos venía haciendo difícil ganar y me quedo con eso, porque se nos complicó en el 3 a 2. Empezamos en esa dinámica de sumar resultados positivos y salimos un poco de ese momento que pasamos los delanteros. Solo se consigue con trabajo y dedicación. Estamos acostumbrados, ya son muchos años atrás de la pelota”.

“Se lo dedico a mi familia porque es la que se banca todo, la que día a día te apoya y siempre está para darte un empujón. Son los invisibles que nos soportan en los momentos difíciles y creen más que nadie en nosotros. Es normal que la gente se pueda poner impaciente porque quiere goles, pero le agradezco porque siempre estuvo firme ahí”, remarcó el uruguayo.

En esa línea se manifestó también Martínez, quien lo había respaldado a capa y espada luego del Superclásico: “Es un excelente futbolista y todo el equipo está contento. Ojalá que haya servido lo que hablamos. Es un futbolista con mucha jerarquía y se lo veía enfocado pese al momento”, señaló.

Además, Agüero sorprendió al sumarse desde sus redes sociales a los elogios para el delantero: “A los goleadores hay que bancarlos siempre. Volvió Cavani, señores”.

Fuente: NA