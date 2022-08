El difuso origen de Juntos a la par, la canción que Pappo convirtió en un éxito

«Juntos a la par» es una canción que por siempre quedará asociada a la última etapa de Pappo, pero no muchos saben quién la escribió. En los créditos del disco «Buscando un amor» (2003), el tema figura a nombre del Carpo y Yulie Ruth, aunque el segundo afirma que fue su creador. Según contó Ruth en una entrevista, Pappo fue al estudio a escuchar algunas de sus canciones y eligió esa para grabar en su siguiente disco. Por entonces, Ruth llevaba varios años como bajista de su banda y había mucha confianza y empatía musical entre ambos.

En la historia del rock abundan las denuncias de plagio. A George Harrison lo acusaron por «My Sweet Lord», por su similitud con una canción de The Chiftons; a Led Zeppelin por «Stairways to Heaven», por tener fragmentos muy parecidos a los del tema «Taurus» de la banda Spirit; a Rod Stewart por «Do Ya Think I’m Sexy?», por su increíble semejanza con «Taj Mahal», del brasileño Jorge Ben Jor. Y hay más: The Hollies vs. Radiohead; Joe Satriani vs. Coldplay; Chuck Berry vs. The Beatles; Manu Dibango vs. Michael Jackson; Stevie Wonder vs. Oasis.

Nuestros músicos también quedaron bajo la lupa en algún momento. «Encuentro con el Diablo», de Serú Girán, es sospechosamente parecida a «Sweet Home Alabama» de Lynyrd Skynyrd. «Rey Sol» de Fito Páez tiene algunas similitudes con «Isn’t she Lovely» de Stevie Wonder; y las coincidencias melódicas y armónicas de «Sábado a la noche», de Juana la Loca, con «Time of the Season», de los Zombies, son más que evidentes.

En una nota publicada en Infobae en junio del año pasado, su autor, Bobby Flores cita a Yulie Ruth sobre el origen de Juntos a la par: “Esa canción la hice en 1987, estaba extrañando muchísimo mi viejo barrio Bernal. Estaba viviendo en la Capital y no me encontraba nunca cómodo, mucho menos para componer música country que es mi verdadera pasión. La convenzo a mi madre hablándole de cuanto necesitaba recorrer mis viejas calles, caminar por esas veredas tan mías. Volvemos y lo primero que hago es sentarme y componer ‘Juntos a la par’, que me salió como una especie de gran pregunta y mucho anhelo. Deseos inmensos de saber que sería de mi vida ahora, de saber dónde estaría la mujer que me amara y con la que seríamos felices. Y pensando en esas cosas, sentado en mi vieja casa, en 5 minutos salió la canción entera”.

Una primera versión del tema se remonta a mediados de los noventa: Los Autos Locos, banda que integraba Ruth, la tocaba en vivo, pero no llegó a grabarla.

Ahora bien… «Juntos a la par» tiene enormes semejanzas melódicas y armónicas con «Whatever Gets You Through The Night», una canción escrita por el letrista texano Bob McDill y que no tiene nada que ver con la que escribió John Lennon que se llama igual. McDill no era un improvisado: sus canciones fueron grabadas por los Grateful Dead, Ray Charles, Joe Cocker, B. J. Thomas y Alan Jackson, entre otros.

La primera versión de «Wathever Gets You Through The Night» la registró el legendario Waylon Jennings, uno de los ídolos musicales de Yulie Ruth. Apareció en el álbum Never Could Toe the Mark, de 1984, es decir, tres años antes del momento en que Ruth se atribuye haberla escrito. En 1985, además, se conoció la versión de Mel McDaniels, un músico country sin tanto renombre como Jennings, incluso más parecida a «Juntos a la par», ya que es un poco más lenta que la primera.

Es cierto que la letra de «Juntos a la par» es personal y no hay que quitarle méritos ahí a Ruth (y mucho menos a Pappo por su notable interpretación), pero la música es tan parecida que cuesta creer que no haya escuchado antes con «Whatever Gets You Through The Night» por Jennings o McDaniels. ¿Podemos hablar de plagio? Es difícil probarlo, tal vez sí podemos hablar de falta de honestidad intelectual a la hora de registrar la canción.

