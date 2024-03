El Gobierno definió cuáles serán los productos importados que pagarán menos impuestos

El secretario de Comercio, Pablo Lavigne, se reunió con los ejecutivos de empresas fabricantes de alimentos de la cámara Copal.

El secretario de Comercio, Pablo Lavigne, se reunió este miércoles con los ejecutivos de empresas fabricantes de alimentos de la cámara Copal y se definieron cuáles serán los productos importados que pagarán menos impuestos.

El funcionario del Gobierno destacó la importancia de la decisión de importar alimentos y productos de la canasta básica a la cámara que es presidida por el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja. La misma consiste en lograr una baja de precios en las góndolas.

Desde Copal pidieron que se reduzcan los plazos de pago de importaciones de esos productos, ya que perjudica a los fabricantes locales: importan insumos en hasta 120 días.

Cuáles son los alimentos a importar que no pagarán IVA adicional

En el encuentro en la sede de la Secretaría de Comercio, el Gobierno señaló que los alimentos a importar que no pagarán IVA adicional son Carnes bovinas, porcinas, aviar, y derivados; Pescados y derivados; Lácteos y derivados; Huevos, Hortalizas, Legumbres, Frutas, Verduras, Frutos secos y demás alimentos primarios, Especias, Cereales y sus derivados, Oleaginosas y sus derivados, Grasas y aceites, Preparaciones alimenticias (pastas, salsas, panificados, confituras, enlatados, etc.), Insumos alimenticios (extractos, concentrados, cacao, etc.), Cervezas y Bebidas sin alcohol.

A este listado se suman productos de higiene personal como Algodones e hisopos, Desodorantes Corporales, Máquinas y espuma de afeitar, Insecticidas de uso personal, Jabón de tocador, Pañales Descartables, Papel Higiénico, Pastas Dentales, Preservativos, Productos para Bebes, Protección Femenina, Shampoo y Acondicionador.

Por otro lado, en el rubro de limpieza se destaca: Detergentes, Jabón/Detergente para Ropa y Suavizantes; y Lavandina, Limpiadores y unos 800 medicamentos.

