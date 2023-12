El Kun Agüero sufrió un accidente y quedó internado

El ex futbolista se accidentó en una costa de Cuba y fue trasladado a un hospital de Miami.

El ex futbolista Sergio «Kun» Agüero sufrió un accidente con su moto acuática en una costa de Cuba y debió ser trasladado a un hospital de Miami, Estados Unidos.

Agüero, de destacado paso por la Selección argentina, se encontraba manejando su moto acuática cuando sufrió el accidente, del cual no fueron revelados los detalles. Ahora, el ganador de la Copa América en Brasil 2021, se encuentra internado debido a unos problemas físicos.

Aunque no fue de gravedad, el surgido en Independiente tuvo algunos rasguños de piedras y cortaduras en varias partes del cuerpo.

El incidente ocurrió en una costa de Cuba, pero fue trasladado a un hospital de Miami, Estados Unidos, lugar donde reside Agüero en una mansión.

Esta suceso, ocurrió luego de que el ex futbolista defendiera en su canal de Streaming a Javier Mieli, presidente electo en Argentina, quien fue cuestionado por parte de la oposición por su viaje privado al país norteamericano, donde en Washington mantuvo encuentros con funcionarios de Joe Biden, del Tesoro y del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Hasta el 10 de diciembre Javier Milei no es presidente porque es presidente electo. Sólo hablan del avión privado y yo digo, si todavía no lo es, ¿cómo paga un avión privado el Estado? Al final, alguien obviamente lo debe haber pagado”, declaró el ex delantero.

En un tono crítico contra el kirchnerismo, sumó en su video: “¿Qué quieren? ¿Qué el presidente (Milei) se vaya caminando a Estados Unidos? ¿En colectivo? ¿En moto como el Che Guevara? Al tipo lo financiaron y se tomó un vuelo privado. Las boludeces que escucho. No entiendo nada”.

Fuente: NA