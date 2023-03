El mal momento de Ulises Bueno: lo tiraron del escenario y le robaron en pleno show

Las imágenes fueron registradas por fanáticos que estaban disfrutando del recital en un boliche de José C. Paz

Ulises Bueno se presentó en un boliche de José C. Paz y nunca imaginó que sus propios fans le harían pasar un momento tan incómodo como el que le tocó vivir. Mientras entonaba uno de sus temas, decidió acercarse para saludar a su público, pero uno de ellos lo tomó del brazo y logró bajarlo del escenario.

“¡Pará loco pará! ¿Por qué me tiraron del escenario?”, se lo escuchó gritar al hermano de Rodrigo Bueno. Pero ya en medio de la multitud, algunos aprovecharon para robarle sus pertenencias. Se quedaron con sus cadenas, sus auriculares y su gorro. Sólo pudo recuperar el micrófono gracias a la ayuda de un miembro de su staff.

”Se fueron al carajo, loco qué pasa. ¿Yo les hice algo a ustedes? ¿Por qué me tratan de esta forma? Me robaron las cadenitas, eso no se hace. Hay cosas que no se deben hacer, muchos años laburando de esto, ¿para que me traten de esta forma?”, se quejó el músico, según detalló el sitio NotiTropicales.

“Y si alguno tiene dignidad que me devuelva la gorra que es un regalo personal”, pidió, para luego seguir cantando para aquellos que esperaban que siguiera con su show.

Seguramente, para su show previsto en el Luna Park para fines de abril, reforzará la seguridad para poder seguir acercándose a sus seguidores como siempre lo hizo.

Fuente: NA